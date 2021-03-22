В Житомире в ночь с 21 на 22 марта водитель автомобиля Honda Accord нарушил правила дорожного движения. Во время задержания он оказал сопротивление работникам полиции – подорвал гранату.

Инцидент произошел на проспекте Мира. Взрыв прогремел возле перинатального центра и кафе "Гульден". К теме На Осокорках в Киеве задержали мужчину с гранатой и пистолетом Что известно о взрыве гранаты По предварительной информации, легковым авто управлял 35-летний житель Житомира. Его уже несколько раз привлекали к ответственности за управление автомобилем без документов и в состоянии опьянения.

В ночь с 21 на 22 марта водитель снова нарушил правила дорожного движения. На это отреагировал экипаж патрульной полиции Житомирщины.

Они пытались задержать авто нарушителя.

Тот сопротивлялся и подорвал гранату.

Из-за взрыва снаряда, мужчине оторвало часть руки.

Его немедленно госпитализировали. Обратите внимание! 16 марта в Боярке Киевской области произошел взрыв. По данным правоохранителей, погиб взрывник. Вероятно, он хотел взорвать дом своей бывшей, вместо этого погиб сам.