В Житомире водитель оказал сопротивление при задержании: он подорвал гранату, чтобы убежать
В Житомире в ночь с 21 на 22 марта водитель автомобиля Honda Accord нарушил правила дорожного движения. Во время задержания он оказал сопротивление работникам полиции – подорвал гранату.
Источник:"Житомир.info"
Инцидент произошел на проспекте Мира. Взрыв прогремел возле перинатального центра и кафе "Гульден".
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Что известно о взрыве гранаты
- По предварительной информации, легковым авто управлял 35-летний житель Житомира. Его уже несколько раз привлекали к ответственности за управление автомобилем без документов и в состоянии опьянения.
- В ночь с 21 на 22 марта водитель снова нарушил правила дорожного движения. На это отреагировал экипаж патрульной полиции Житомирщины.
- Они пытались задержать авто нарушителя.
- Тот сопротивлялся и подорвал гранату.
- Из-за взрыва снаряда, мужчине оторвало часть руки.
- Его немедленно госпитализировали.
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