В Житомире 4 марта произошло смертельное ДТП – водитель Volkswagen Jetta наехал на женщину и 2 собак. К сожалению, все погибли. Виновник аварии сбежал и скрывается от полиции.

Он бросил машину. Личность водителя уже установлена – продолжается розыск.

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Обстоятельства ДТП

По данным правоохранителей, водитель автомобиля "Volkswagen Jetta" совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 54-летняя жительница Житомира от полученных травм погибла.

Полиция ищет 29-летнего водителя, местного жителя. По имеющейся информации, мужчина находился за рулем автомобиля, принадлежащего его знакомому.

Водитель скрылся с места ДТП

Автомобиль он оставил в нескольких кварталах от места ДТП. У правоохранителей есть видеозапись, где зафиксировано, как он выходит из транспортного средства.

В настоящее время "Volkswagen Jetta" изъят и уже назначен ряд экспертных исследований.

Погибшая женщина переходила дорогу с двумя собаками. Животные тоже погибли во время ДТП.



Место ДТП / Фото Нацполиции