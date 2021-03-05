Конфликт в троллейбусе в городе Житомир произошел 3 марта. Один из пассажиров распылил газ из баллончика в лицо военному.

Очевидицей инцидента была журналистка "Суспільного" Оксана Гуменюк. Она и рассказала подробности.

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Конфликт в троллейбусе в Житомире 3 марта: военный оказался в травмпункте

Примерно в 16:10 – 16:20 в троллейбусе 2 маршрута на отрезке между остановками "Площадь Победы" и "Улица Ольжича" сложилась неприятная ситуация.

"Кондуктор сделала замечание пенсионерке, которая хотела ехать на льготных условиях", – рассказала Гуменюк. Но в Житомире можно таким правом воспользоваться только между 10 и 16 часами.

И вот когда кондуктор потребовала высадить пенсионерку, за нее вступился военнослужащий (он был в форме с нашивками и военным рюкзаком).

Здесь к конфликту присоединились двое молодых людей, которые начали оскорблять военного "льготником-ничтожеством", также употребляли и нецензурную брань.

А когда военный подошел к этим ребятам и потребовал извинений, "один из них выхватил баллончик и распылил газ в лицо военному".

Пассажиры начали кашлять, водитель троллейбуса открыла двери прямо на светофоре. В этот момент один из парней убежал, а второго военный смог задержать. В итоге на место прибыла полиция и скорая.

Наказание будет зависеть от травм пострадавшего: как прокомментировали конфликт в полиции

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Татьяна Носадчук подтвердила, что такой инцидент в троллейбусе был. Интересно, что заявительницей выступила кондуктор троллейбуса.

Гражданина, к которому применили газовый баллончик, госпитализировали в травмпункт. А гражданина, который применил против другого гражданина газовый баллончик, доставили в полицию,

– рассказала Носадчук.

По ее же словам, мера наказания молодого человека, который применил газовый баллончик, будет зависеть среди прочего и от тяжести травм пострадавшего.