В Житомире 31 января в одном из супермаркетов произошел вопиющий инцидент – охранники выгнали мужчину, который зашел туда погреться. Его избили и выволокли во двор.

Источник: Житомирская областная прокуратура

Очевидцы происшествия отмечают, что мужчина просил не бить его и отдать пакет, но охранники не слушали. Пострадавшего тянули по полу и били палкой. В одном ботинке, потому что другой слетел еще в магазине, мужчину выпихнули на улицу.

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После этого он ушел. Инцидент сняли очевидцы.

Два здоровых мужчины бьют ногами. Он вообще испугался. Я просто поздно начала снимать. Они его начали тянуть. Он просил не бить и отдать пакет. Насколько это жестоко так обращаться с человеком,

- говорит очевидица Дарья Блажиевская.

Избиение мужчины в Житомире / Фото Zhitomir.info

На замечания людей охранники не реагировали. Зато реакция полиции на видео в соцсетях была оперативной. По факту избиения там начали уголовное производство.