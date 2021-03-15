На Майдане Королева в Житомире 14 марта неизвестный повредил мемориал Героям Небесной Сотни. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Правоохранители ищут злоумышленника.

Повреждения заметили коммунальщики утром 15 марта. Они сразу сообщили в полицию.

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На записи с камер видно, как злоумышленник подходит к мемориалу и умышленно бьет камнем по его частям. Вандал разрушал памятник в 9 утра в воскресенье, 14 марта.

На записях можно увидеть не только факт правонарушения, но и лицо парня. Его личность устанавливают, чтобы привлечь к ответственности.

Видео, как мужчина разбивает памятник Героям Небесной Сотни

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