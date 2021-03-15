В Житомире мужчина разбил памятник Героям Небесной Сотни: его разыскивают
На Майдане Королева в Житомире 14 марта неизвестный повредил мемориал Героям Небесной Сотни. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Правоохранители ищут злоумышленника.
Источник:Полиция Житомирщины
Повреждения заметили коммунальщики утром 15 марта. Они сразу сообщили в полицию.
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На записи с камер видно, как злоумышленник подходит к мемориалу и умышленно бьет камнем по его частям. Вандал разрушал памятник в 9 утра в воскресенье, 14 марта.
На записях можно увидеть не только факт правонарушения, но и лицо парня. Его личность устанавливают, чтобы привлечь к ответственности.
Видео, как мужчина разбивает памятник Героям Небесной Сотни
Другие случаи вандализма за последний месяц
- Во Львове неизвестный молодой человек разбил часть мемориала Небесной Сотни. Он ударил ногой по стеклянному забору.
- Даже в Мюнхене вандалы делают свои "черные дела" – в немецком городе пострадала могила Степана Бандеры.
- В начале февраля во Львове облили краской памятник Степану Бандере. Через неделю правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались студенты одного из львовских университетов.
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