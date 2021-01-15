В Житомире 15 января местные жители устроили очередную акцию протеста. Причиной этого стали высокие цены на газ. Протестующие даже начали штурмовать здание облсовета.

В конце концов разъяренным активистам удалось прорваться внутрь. Об этом сообщает "Суспільне. Житомир".

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Что известно о протесте в Житомире

Акция протеста 15 января началась на перекрестке улиц Шевченко и Фещенко – Чопивского. В ней приняли участие около 250 – 300 человек. Колонной протестующие двинулись к зданию "Житомироблэнерго".

После протеста под зданием коммунального ведомства они двинулись в Житомирский облсовет. После штурма здания они прорвались внутрь. Впоследствии вместе с представителями власти протестующие перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами на газ.

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