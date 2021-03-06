Запорожанка забыла 5-летнего внука в маршрутке
Запорожанка забыла внука в маршрутке. Через несколько минут после этого она обратилась в полицию с просьбой отыскать малолетнего ребенка. В полиции сразу начали поиск.
Источник:Национальная полиция
Почти одновременно с тем на спецлинию "102" обратился водитель автобуса, в котором забыли мальчика. Он сообщил, что на конечной остановке маршрута заметил маленького пассажира, который не может о себе ничего рассказать.
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Женщина забыла внука из-за невнимательности. Всполошилась только через несколько минут после того, как автобус тронулся дальше по маршруту. Также она обратила внимание правоохранителей, что ребенок имеет пороки развития.
Патрульные полицейские Вознесеновского района получили ориентировку и приметы мальчика. Поскольку о возможном местонахождении ребенка уже сообщил водитель маршрутки, правоохранители сразу отправились по указанному адресу.
Работники полиции доставили маленького запорожца в участок, где его ждала бабушка.
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