Запорожанка забыла внука в маршрутке. Через несколько минут после этого она обратилась в полицию с просьбой отыскать малолетнего ребенка. В полиции сразу начали поиск.

Почти одновременно с тем на спецлинию "102" обратился водитель автобуса, в котором забыли мальчика. Он сообщил, что на конечной остановке маршрута заметил маленького пассажира, который не может о себе ничего рассказать.

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Женщина забыла внука из-за невнимательности. Всполошилась только через несколько минут после того, как автобус тронулся дальше по маршруту. Также она обратила внимание правоохранителей, что ребенок имеет пороки развития.

Патрульные полицейские Вознесеновского района получили ориентировку и приметы мальчика. Поскольку о возможном местонахождении ребенка уже сообщил водитель маршрутки, правоохранители сразу отправились по указанному адресу.

Работники полиции доставили маленького запорожца в участок, где его ждала бабушка.



Фото найденного мальчика / Фото патрульной полиции

Обратите внимание! Не оставляйте малолетних детей без присмотра и в случае их исчезновения срочно звоните "102"! Вовремя оказанная помощь спасет ребенка от беды.