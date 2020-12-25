Люди, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса, жалуются на сложную экономическую ситуацию в регионе. Там начали задумываться о возвращении в состав Украины.

Жизнь на оккупированном Донбассе: история местного жителя

Видео с признанием одного из местных жителей обнародовал в телеграме офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

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Смелый паренек. Назвать "ДНР" "ж*пой" сможет не каждый. В то же время живя на оккупированной территории,

– подписал ролик офицер.

На видео парень заявляет: если выехать за пределы центра Донецка, то можно увидеть целые опустевшие районы. Там нет света и никаких признаков цивилизации.

"Не потому, что все перебито, а потому что из-за войны люди уехали и не планируют возвращаться. Смысла нет возвращаться и сидеть в ж*пе", – отметил местный житель.

По его словам, город разрушается, там ничего не строят, нет развития.

Мне бы хотелось возвращения в Украину или любого взаимодействия с ней в любой форме,

– говорит парень.

По его словам, украинское законодательство и положение лучше, чем в России. "Там как-то дышится легче. Да и с курсом там получше", – объясняет дончанин.

О жизни в оккупированном Донецке: смотрите видео

Зарплаты, за которые нереально прожить

Другой похожий ролик опубликовал в телеграме украинский журналист Денис Казанский.

Он разместил видео российского блогера Варламова. На нем женщина, которая работает в учебном заведении, убеждает, что ее устраивает зарплата на оккупированных территориях. Однако есть одно "но" – прожить на нее месяц нереально.

Жительница оккупированного Донбасса о зарплатах: смотрите видео

Обратите внимание! В результате вооруженной агрессии России против Украины погибли более 14 тысяч человек. В то же время примерно 40 тысяч – получили ранения. Кроме того, более 1,5 миллиона жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома как внутренне перемещенные лица, также – переехать на контролируемую Украиной территорию.