Жизнь на оккупированном Донбассе: люди хотят в Украину, зарплат не хватает – видео признаний
Люди, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса, жалуются на сложную экономическую ситуацию в регионе. Там начали задумываться о возвращении в состав Украины.
Жизнь на оккупированном Донбассе: история местного жителя
Видео с признанием одного из местных жителей обнародовал в телеграме офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).
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Смелый паренек. Назвать "ДНР" "ж*пой" сможет не каждый. В то же время живя на оккупированной территории,
– подписал ролик офицер.
На видео парень заявляет: если выехать за пределы центра Донецка, то можно увидеть целые опустевшие районы. Там нет света и никаких признаков цивилизации.
"Не потому, что все перебито, а потому что из-за войны люди уехали и не планируют возвращаться. Смысла нет возвращаться и сидеть в ж*пе", – отметил местный житель.
По его словам, город разрушается, там ничего не строят, нет развития.
Мне бы хотелось возвращения в Украину или любого взаимодействия с ней в любой форме,
– говорит парень.
По его словам, украинское законодательство и положение лучше, чем в России. "Там как-то дышится легче. Да и с курсом там получше", – объясняет дончанин.
О жизни в оккупированном Донецке: смотрите видео
Зарплаты, за которые нереально прожить
Другой похожий ролик опубликовал в телеграме украинский журналист Денис Казанский.
Он разместил видео российского блогера Варламова. На нем женщина, которая работает в учебном заведении, убеждает, что ее устраивает зарплата на оккупированных территориях. Однако есть одно "но" – прожить на нее месяц нереально.
Жительница оккупированного Донбасса о зарплатах: смотрите видео
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