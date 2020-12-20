Лондон пустеет – местные жители массово выезжают из города. Накануне премьер-министр Великобритании объявил о введении 20 декабря максимальных ограничений из-за распространения COVID-19.

О ситуации в столице Франции из-за усиления карантина сообщает Daily Mail.

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Толпу людей, которые пытались покинуть Лондон до вступления в силу 20 декабря новых ограничений, зафиксировали на крупных вокзалах: Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон.

Кроме того, серьезные пробки были на основных автомобильных магистралях, соединяющих Лондон и другие части Великобритании. В частности, скопление автомобилей было на трассе А40, ведущей в Уэльс через Оксфорд и Глостер.

По словам лидера партии Brexit Найджела Фаража, то, что происходило в Лондоне напомнило ему ситуацию во время начала Второй мировой войны.

Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, которые стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона,

– заявил Фараж.

Напомним, от 20 декабря в Лондоне и 2 графствах на юго-востоке Англии – Эссексе и Кенте – действует 4 уровень карантина.

Жители Лондона массово покидали город: Фото РА, REX, LNP, Alex Mason

Как жители столицы Британии выезжали из города: смотрите видео

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