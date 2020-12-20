Жители Лондона массово бегут из города из-за новых жестких ограничений: фото, видео
Лондон пустеет – местные жители массово выезжают из города. Накануне премьер-министр Великобритании объявил о введении 20 декабря максимальных ограничений из-за распространения COVID-19.
О ситуации в столице Франции из-за усиления карантина сообщает Daily Mail.
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Толпу людей, которые пытались покинуть Лондон до вступления в силу 20 декабря новых ограничений, зафиксировали на крупных вокзалах: Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон.
Кроме того, серьезные пробки были на основных автомобильных магистралях, соединяющих Лондон и другие части Великобритании. В частности, скопление автомобилей было на трассе А40, ведущей в Уэльс через Оксфорд и Глостер.
По словам лидера партии Brexit Найджела Фаража, то, что происходило в Лондоне напомнило ему ситуацию во время начала Второй мировой войны.
Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, которые стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона,
– заявил Фараж.
Напомним, от 20 декабря в Лондоне и 2 графствах на юго-востоке Англии – Эссексе и Кенте – действует 4 уровень карантина.
Жители Лондона массово покидали город: Фото РА, REX, LNP, Alex Mason
Как жители столицы Британии выезжали из города: смотрите видео
Усиление карантина в Великобритании: что известно
- По состоянию на 20 декабря в стране COVID-19 обнаружили в более 2 миллионов человек. С начала эпидемии умерли уже более 67 тысяч больных.
- Кроме того, в Великобритании обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции. Вирус распространяется быстрее, чем раньше.
- Из-за этого в стране и прибегли к усилению карантина. Более 16 миллионов человек вынуждены сидеть дома. Послаблений не будет даже на время рождественских праздников.
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