Жители Крыма получат упрощенный доступ к украинскому правосудию
В четверг, 4 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет жителям временно оккупированного Крыма судиться на территории Украины. "За" проголосовали 299 народных избранников.
Источник:24 канал
Благодаря этому решению жители Крыма смогут в любой момент обратиться в суд на Херсонщине для рассмотрения гражданского дела по своему иску.
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Кроме того, крымчане смогут подать ходатайство о передаче дела в такой суд во время рассмотрения в судах города Киева.
Законопроект разработан с целью упрощения доступа к правосудию граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым,
– говорится в пояснительной записке.
Авторами законопроекта являются Руслан Горбенко и Тарас Тарасенко.
Что происходит в Крыму: последние новости
- Оккупанты на полуострове проводят активную политику милитаризации маленьких крымчан. Детей там заставляют носить боевую форму российской армии и учат стрелять.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что Россия превратила Крым в военную базу. Оккупанты планируют разместить там ядерное оружие.
- Правосудие Крыма тоже переживает не лучшие времена. В феврале 2021 года там начали рассмотрение уголовного дела против Эдема Бекирова. Мужчину обвиняют в том, что он якобы перевез на полуостров 14 килограммов взрывчатки. Бекирова длительное время удерживали в СИЗО и освободили только 7 сентября 2019 года в результате "большого обмена пленными" между Украиной и Россией.
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