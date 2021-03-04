В четверг, 4 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет жителям временно оккупированного Крыма судиться на территории Украины. "За" проголосовали 299 народных избранников.

Благодаря этому решению жители Крыма смогут в любой момент обратиться в суд на Херсонщине для рассмотрения гражданского дела по своему иску.

Актуально Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов на государственную службу

Кроме того, крымчане смогут подать ходатайство о передаче дела в такой суд во время рассмотрения в судах города Киева.

Законопроект разработан с целью упрощения доступа к правосудию граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым,

– говорится в пояснительной записке.

Авторами законопроекта являются Руслан Горбенко и Тарас Тарасенко.

Обратите внимание! В первом чтении за этот законопроект нардепы проголосовали еще в сентябре 2020 года. Тогда его поддержали 267 народных избранников.

Что происходит в Крыму: последние новости