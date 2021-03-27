Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов призвал все прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона. Так ее экономят для туристов.

По словам украинских экспертов, питьевой воды для нужд населения на полуострове достаточно, но ее нерационально используют. Свои расчеты и доказательства они приобщили к отчету "Влияние нерациональной политики российской оккупационной власти на водный баланс Крыма". Этот отчет направили водному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека.

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Заметим, что согласно нормам международного законодательства, ответственной за проблемы воды в Крыму является страна-оккупант Россия.

Семьи на полуострове "выбросят" на улицу

В Симферополе 30 семей выгонят на улице, а их дома снесут. Подконтрольные России чиновники считают, что дома возвели незаконно, поэтому их необходимо демонтировать. Проблема так называемых самостроев в Крыму актуальна, с тех пор как из депортации начали возвращаться коренные жители полуострова – крымские татары.

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Против звезд открыли производство из-за концерта в Крыму

Под руководством крымской прокуратуры начали следствие в отношении 23 артистов, которые в 2018 году пели и танцевали на открытии Крымского моста. Более того, по решению суда Служба безопасности Украины провести еще одно уголовное расследование. Речь идет о 59 российских знаменитостях, которые после оккупации гастролировали в Крыму.

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