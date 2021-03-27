Худший сценарий для крымчан: на полуострове экономят воду для туристов
Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов призвал все прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона. Так ее экономят для туристов.
Источник:"Крым.Реалии" специально для 24 канала
По словам украинских экспертов, питьевой воды для нужд населения на полуострове достаточно, но ее нерационально используют. Свои расчеты и доказательства они приобщили к отчету "Влияние нерациональной политики российской оккупационной власти на водный баланс Крыма". Этот отчет направили водному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека.
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Заметим, что согласно нормам международного законодательства, ответственной за проблемы воды в Крыму является страна-оккупант Россия.
Семьи на полуострове "выбросят" на улицу
В Симферополе 30 семей выгонят на улице, а их дома снесут. Подконтрольные России чиновники считают, что дома возвели незаконно, поэтому их необходимо демонтировать. Проблема так называемых самостроев в Крыму актуальна, с тех пор как из депортации начали возвращаться коренные жители полуострова – крымские татары.
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Против звезд открыли производство из-за концерта в Крыму
Под руководством крымской прокуратуры начали следствие в отношении 23 артистов, которые в 2018 году пели и танцевали на открытии Крымского моста. Более того, по решению суда Служба безопасности Украины провести еще одно уголовное расследование. Речь идет о 59 российских знаменитостях, которые после оккупации гастролировали в Крыму.
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