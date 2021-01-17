В Днепре с вечера 16 января часть горожан остались без электричества и отопления. Речь идет о жителях Шевченковского района города. Людей уже заверили, что проблему пытаются устранить.

Электроснабжение обещают восстановить 17 января после 17:00. Об этом рассказал житель одного из домов, который остался без света, сообщает ТСН.

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Почему пропало электроснабжение

Свет пропал 16 января в 21:30 на полтора часа. Впоследствии он включился, но в 03:00 снова пропал и уже не появлялся.

В ДТЭК "Днепровские электросети" прокомментировали ситуацию. Там заявили, что произошло аварийное отключение на оборудовании. Ремонтные работы продлили в связи с большим объемом работ.

Проблема жильцов

"В городе -18 градусов и частный сектор не может отапливать дома, потому что для газовых котлов необходимо питание от электрической сети", – сказал один из жителей района.