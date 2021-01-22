К гибели 15 человек в результате пожара в харьковском доме престарелых привели несколько факторов. Вероятно, что в день пожара работники оставили жителей пансионата без присмотра.

В доме престарелых "Золотое время" не работал газовый котел. Для отопления помещения сотрудники использовали электрообогреватель. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает НВ.

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СМИ о причине трагедии

По данным издания, правоохранители склоняются к тому, что в стене здания случилось короткое замыкание в проводке. Быстрому распространению огня способствовало то, что внутри дома все было деревянное, в том числе и пол.

Заметим, генрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что причиной пожара может быть неосторожное обращение с электрообогревателями.

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