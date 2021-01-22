Жителей дома престарелых могли оставить без присмотра: СМИ узнали новые детали трагедии
К гибели 15 человек в результате пожара в харьковском доме престарелых привели несколько факторов. Вероятно, что в день пожара работники оставили жителей пансионата без присмотра.
В доме престарелых "Золотое время" не работал газовый котел. Для отопления помещения сотрудники использовали электрообогреватель. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает НВ.
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СМИ о причине трагедии
По данным издания, правоохранители склоняются к тому, что в стене здания случилось короткое замыкание в проводке. Быстрому распространению огня способствовало то, что внутри дома все было деревянное, в том числе и пол.
Заметим, генрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что причиной пожара может быть неосторожное обращение с электрообогревателями.
Главное о пожаре в Харькове
- 21 января на втором этаже дома для престарелых "Золотое время" вспыхнул пожар.
- Погибли 15 человек, еще 11 – пострадали. Сейчас 5 пожилых людей находятся в больнице.
- Пансионат не был зарегистрирован, он работал незаконно.
- На владельцев "Золотого времени" открыли уголовное дело.
- Кроме того, правоохранители задержали 4 человек. Среди них владелец, арендатор и его жена, а также администратор дома.
- Из-за пожара в Харькове Кабмин поручил проверить все заведения размещения в Украине на соблюдение правил пожарной безопасности.
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