На КПВВ "Чонгар" работники Госпогранслужбы задержали 29-летнего владельца Nissan X-Trail, который настолько хотел прорваться в оккупированный Крым без проверок, что решил таранить средства для остановки машин.

Мужчину задержали, а его машину отдали полицейским, которые увезли Nissan на штрафплощадку. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Смотрите также Мужчина пытался незаконно вывезти дочь в Польшу: предлагал 1501 гривну взятки – фото

Самому же нарушителю грозит лишь административная ответственность.

Разбил X-Trail

Как отмечают пограничники, житель Запорожья должен был пересекать админграницу с Крымом после проверки машины и прохождения предусмотренного законом контроля.

Мужчина закрылся в салоне и начал давить на газ.

Чтобы прорваться к полуострову ему надо было только проехать мимо болларда – средства для принудительной остановки машин.

Как и ожидалось, эту борьбу Nissan полностью поиграл. После нескольких ударов спецсредство вообще не претерпело никаких повреждений, а вот передняя часть внедорожника была разбита достаточно серьезно.

И пока житель Запорожья таранил препятствие, к нему подбежали военные ГПСУ.

Пограничники силой вытащили нарушителя из машины, но он продолжал неадекватно себя вести – бросаться на стражей порядка и пытался оказать им сопротивление.

За нарушение правил режима в КПВВ и за злостное неповиновение правоохранителям в отношении нарушителя составили несколько админпротоколов.

Смотрите видео задержания 29-летнего жителя Запорожья, который пытался прорваться в Крым: