Федеральная служба безопасности России завербовала жителя Николаева. Мужчина планировал поставлять россиянам секретные данные. Преимущественно информация должна была касаться разработок в военной сфере.

Житель Николаева получил частное задание от ФСБ.

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Николаевец хотел приобрести секретные данные за 500 долларов

Речь шла о сборе данных о новейшей военной технике и разработках использования беспилотных летательных аппаратов. Только через месяц – в январе-феврале 2021 мужчина договорился о передаче информации с одним из руководителей научных институтов Харькова. Учреждение занимается разработками с ограниченным доступом. За секретные материалы руководителю института предложили 500 долларов США.

Мужчину задержали на вокзале в Харькове

Завербованного ФСБ задержали с поличным – во время якобы передачи имитированных материалов на вокзале в Харькове 7 февраля 2021 года. Операцию провели следователи главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также Департамент контрразведки.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. За это мужчине грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.