Житель Днепра выбросился из окна многоэтажки из-за кредитов

30 июня 2021 , 16:46
Читати новину українською

Источник:

"Днепр оперативный"

В Днепре на улице Набережная Победы покончил с собой 37-летний мужчина. Впоследствии оказалось, что причиной такого поступка было большое количество кредитов, которые у него были.

Об этом сообщили журналистам анонимные источники. Трагедия случилась во второй половине дня 29 июня.

Другой случай В Киеве с пешеходного моста прыгнул мужчина

Страдал от депрессии

  • Мужчина выбросился из окна своего дома на 6 этаже.
  • Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
  • Жена погибшего рассказала, что муж страдал от депрессивного расстройства.
  • Из-за этого находился на лечении психотерапевта.
  • Он дождался, пока жена выйдет из квартиры и только тогда совершил прыжок.
Обратите внимание! На улице Армейской в Одессе 84-летняя бабушка выпрыгнула с балкона многоэтажки. Во время осмотра места трагедии обнаружили ее предсмертную записку. Она была спрятана в документах умершей.
Автор: Олександр Марчак