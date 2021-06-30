Житель Днепра выбросился из окна многоэтажки из-за кредитов
30 июня 2021 , 16:46Читати новину українською
Источник:"Днепр оперативный"
В Днепре на улице Набережная Победы покончил с собой 37-летний мужчина. Впоследствии оказалось, что причиной такого поступка было большое количество кредитов, которые у него были.
Об этом сообщили журналистам анонимные источники. Трагедия случилась во второй половине дня 29 июня.
Другой случай В Киеве с пешеходного моста прыгнул мужчина
Страдал от депрессии
- Мужчина выбросился из окна своего дома на 6 этаже.
- Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
- Жена погибшего рассказала, что муж страдал от депрессивного расстройства.
- Из-за этого находился на лечении психотерапевта.
- Он дождался, пока жена выйдет из квартиры и только тогда совершил прыжок.