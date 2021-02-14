Житель Черниговщины заявил об убийстве отчима, чтобы перед его домом убрали снег
В Черниговской области местный житель сообщил в полицию о вымышленном убийстве отчима. Мужчина обратился к такому радикальному методу, чтобы пожаловаться на неубранный снег возле дома.
Источник:"Суспильне"
Об инциденте в селе Грибовая Рудня, что на Черниговщине, рассказала изданию пресс-секретарь Нацполиции области Юлия Ковтун.
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Что злоумышленник рассказал полиции
- Все началось с того, что местный житель вечером 13 февраля позвонил полицейским. Он рассказал, что якобы ударил отчима ножом в грудь и тот не дышит.
- Мужчина попросил отправить к нему наряд полиции и спецтехнику. Он пояснил, что в дом якобы невозможно проехать легковым транспортом.
Что было нужно жителю Черниговщины
Когда патрульные прибыли на вызов, то выяснили, что 34-летний заявитель был недоволен тем, что возле его дома не расчистили снег.
Что грозит мужчине
В результате на злоумышленника составили административный протокол за ложный вызов спецслужб. Ему грозит штраф от 51 до 119 гривен.
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