В Черниговской области местный житель сообщил в полицию о вымышленном убийстве отчима. Мужчина обратился к такому радикальному методу, чтобы пожаловаться на неубранный снег возле дома.

Об инциденте в селе Грибовая Рудня, что на Черниговщине, рассказала изданию пресс-секретарь Нацполиции области Юлия Ковтун.

Читайте также В Одессе первоклассница "заминировала" школу, чтобы пойти домой и поиграть с котом: детали

Что злоумышленник рассказал полиции

Все началось с того, что местный житель вечером 13 февраля позвонил полицейским. Он рассказал, что якобы ударил отчима ножом в грудь и тот не дышит.

Мужчина попросил отправить к нему наряд полиции и спецтехнику. Он пояснил, что в дом якобы невозможно проехать легковым транспортом.

Что было нужно жителю Черниговщины

Когда патрульные прибыли на вызов, то выяснили, что 34-летний заявитель был недоволен тем, что возле его дома не расчистили снег.

Что грозит мужчине

В результате на злоумышленника составили административный протокол за ложный вызов спецслужб. Ему грозит штраф от 51 до 119 гривен.

Обратите внимание! В течение 14 февраля одну часть Украины и дальше будет засыпать снегом, в другой будет солнечно. Правда, мороз сохранится во всех регионах. На Черниговщине будет -5...-7 градусов. Более о погоде в Украине читайте по ссылке.