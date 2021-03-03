Из старых деталей: житель Черкасс собственноручно создал оригинальный мотоцикл
Местный житель Черкасс Александр Баканов создал собственное транспортное средство. В частности, бывший автомеханик смастерил из старых деталей оригинальный мотоцикл.
Источник:24 канал
Житель Черкасс создал собственный транспорт еще 2 года назад. Тогда основой для мотоцикла стал велосипед.
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Первую версию Баканов смастерил за полгода. Однако после 2 лет усовершенствований от мотоцикла почти ничего не осталось.
Начинаешь его разбирать, резать, потом получается, что неделю все нужно варить, складывать. Попробовал – опять 2 дня режешь, переделываешь и свариваешь,
– рассказал Александр Баканов.
Работа мастера над мотоциклом / Фото 24 канала
Где механик искал запчасти
Бывший автомеханик искал детали для своего мотоцикла на барахолке и в гаражах друзей. Фары мужчина взял со старого авто, вместо сиденья пристроил офисный стул, а каркас сварил из железок, которые нашел в своем гараже.
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Баканов назвал мотоцикл иронично – "Зятёк". На своем изобретении мужчина ездит каждый день и даже возит жену. Как он рассказал, мотоцикл разгоняется до 50 километров в час.
Александр Баканов на собственном мотоцикле / Фото 24 канала
Мотоцикл еще надо совершенствовать
С мотоциклом возникают некоторые трудности – иногда он может и не заводиться. Однако на случай ремонта мастер всегда возит с собой необходимые инструменты.
Мужчина не расстраивается и считает, что такое бывает, ведь его техника постоянно работает в тестовом режиме и пока не является идеальной.
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