Местный житель Черкасс Александр Баканов создал собственное транспортное средство. В частности, бывший автомеханик смастерил из старых деталей оригинальный мотоцикл.

Житель Черкасс создал собственный транспорт еще 2 года назад. Тогда основой для мотоцикла стал велосипед.

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Первую версию Баканов смастерил за полгода. Однако после 2 лет усовершенствований от мотоцикла почти ничего не осталось.

Начинаешь его разбирать, резать, потом получается, что неделю все нужно варить, складывать. Попробовал – опять 2 дня режешь, переделываешь и свариваешь,

– рассказал Александр Баканов.



Работа мастера над мотоциклом / Фото 24 канала

Где механик искал запчасти

Бывший автомеханик искал детали для своего мотоцикла на барахолке и в гаражах друзей. Фары мужчина взял со старого авто, вместо сиденья пристроил офисный стул, а каркас сварил из железок, которые нашел в своем гараже.

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Баканов назвал мотоцикл иронично – "Зятёк". На своем изобретении мужчина ездит каждый день и даже возит жену. Как он рассказал, мотоцикл разгоняется до 50 километров в час.



Александр Баканов на собственном мотоцикле / Фото 24 канала

Мотоцикл еще надо совершенствовать

С мотоциклом возникают некоторые трудности – иногда он может и не заводиться. Однако на случай ремонта мастер всегда возит с собой необходимые инструменты.

Мужчина не расстраивается и считает, что такое бывает, ведь его техника постоянно работает в тестовом режиме и пока не является идеальной.