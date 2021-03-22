Давайте долбанем: в России призывают без предупреждения атаковать Украину
Российский политик-украинофоб Владимир Жириновский призвал без предупреждения напасть на Украину. По его словам, нужно уничтожить Вооруженные силы Украины, чтобы "не осталось ни одного солдата".
Источник:24 канал
В эфире российских пропагандистов Владимир Жириновский заявил, будто украинская власть "готовит провокацию на Донбассе". При этом он даже словом не обмолвился, что именно через Россию там уже 7 лет продолжается война.
К слову Шуфрич заявил, что помогал Жириновскому сбежать из Крыма
А давайте мы завтра долбанем по всем Вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата или офицера,
– заявил политик-украинофоб.
В своем пропагандистском заявлении "главный либерал" всея России выразил надежду, что такой шаг России шокирует Европу и США.
"Вы увидите, как Европа "зачешется", как они побледнеют. Американский президент Джо Байден сойдет с ума до вечера, скажет, что нет украинской армии, ни одного солдата на территории Украины", – резюмировал Владимир Жириновский.
Коротко о Владимире Жириновском:
- Прежде всего следует отметить, что политик далеко не впервые прибегает к подобным заявлениям. Например, через трейлер украинского фильма "Наши котики" о войне на Донбассе он призвал "сжечь напалмом Киев и Львов".
- В российской политике Жириновский играет роль некоего "огородного чучела" – демонстрирует россиянам, что "без Владимира Путина будет еще хуже".
- Такой образ направлен на то, чтобы продемонстрировать россиянам, что любой другой на посту президента или развалит Россию, или втянет ее в глобальную войну.
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