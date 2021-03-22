Российский политик-украинофоб Владимир Жириновский призвал без предупреждения напасть на Украину. По его словам, нужно уничтожить Вооруженные силы Украины, чтобы "не осталось ни одного солдата".

В эфире российских пропагандистов Владимир Жириновский заявил, будто украинская власть "готовит провокацию на Донбассе". При этом он даже словом не обмолвился, что именно через Россию там уже 7 лет продолжается война.

К слову Шуфрич заявил, что помогал Жириновскому сбежать из Крыма

А давайте мы завтра долбанем по всем Вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата или офицера,

– заявил политик-украинофоб.

В своем пропагандистском заявлении "главный либерал" всея России выразил надежду, что такой шаг России шокирует Европу и США.

"Вы увидите, как Европа "зачешется", как они побледнеют. Американский президент Джо Байден сойдет с ума до вечера, скажет, что нет украинской армии, ни одного солдата на территории Украины", – резюмировал Владимир Жириновский.

Коротко о Владимире Жириновском: