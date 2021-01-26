В Харькове семья, где было 3 маленьких детей, жила в заваленной мусором квартире вместе с собаками. Помещение кишело тараканами, а животных выращивали и ели.

Источник: полиция Харькова, инстаграм jenya_zub

Правоохранители получили сообщение, что в квартире на улице Рымарской плачет ребенок и зовет на помощь. Выяснили, что там живет семья: мама, бабушка и трое детей.

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Что увидели в квартире

Детям было 2, 4 и 11 лет. В полицию уже приходили жалобы на семью. В частности, о том, что старшая девочка не ходила в школу.

Приехав к семье, правоохранители увидели горы мусора. Квартира кишела тараканами, а дети ходили почти голые. Кроме того, с семьей жили собаки. Активисты утверждают, что собаки ходили в туалет прямо в доме. Затем животных убивали и ели.

Что будет с детьми

Ранее полицейские забрали 11-летнюю девочку, а затем – ее меньших брата и сестру. Детей отвезли в больницу.

Что грозит матери

Правоохранители начали уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование. Мать могут посадить на 5 лет.