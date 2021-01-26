Жили в мусоре и ели собак: в Харькове у матери забрали детей – шокирующее видео
В Харькове семья, где было 3 маленьких детей, жила в заваленной мусором квартире вместе с собаками. Помещение кишело тараканами, а животных выращивали и ели.
Источник: полиция Харькова, инстаграм jenya_zub
Правоохранители получили сообщение, что в квартире на улице Рымарской плачет ребенок и зовет на помощь. Выяснили, что там живет семья: мама, бабушка и трое детей.
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Что увидели в квартире
Детям было 2, 4 и 11 лет. В полицию уже приходили жалобы на семью. В частности, о том, что старшая девочка не ходила в школу.
Приехав к семье, правоохранители увидели горы мусора. Квартира кишела тараканами, а дети ходили почти голые. Кроме того, с семьей жили собаки. Активисты утверждают, что собаки ходили в туалет прямо в доме. Затем животных убивали и ели.
Что будет с детьми
Ранее полицейские забрали 11-летнюю девочку, а затем – ее меньших брата и сестру. Детей отвезли в больницу.
Что грозит матери
Правоохранители начали уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование. Мать могут посадить на 5 лет.
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