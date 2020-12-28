В Государственном бюджете Украины на 2021 год заложена часть денег на жилье для военнослужащих. В частности, выделили 2,1 миллиарда гривен.

Благодаря такой сумме приобретут жилье для ориентировочно 5 тысяч семей военнослужащих. Такую информацию сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

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Другие программы

Также в Минфине планируют запустить программу финансового лизинга. Согласно ей военные смогут купить жилье со ставкой 5% на срок до 20 лет.

Планируют запустить и программу ипотечного кредитования со ставкой 7% сроком на 20 лет. Речь идет о сумме до 2 миллионов гривен и минимальном взносе в размере 20%.

В Минфине подытожили, что эти программы помогут обеспечить жильем более 30 тысяч семей.

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Чем еще помогут военным

В бюджете также выделили 1,7 миллиона гривен на социальную поддержку участников АТО/ООС. Помощь получат 17,7 тысячи военных.