В Одессе на улице Еврейской возле областного управления полиции 5 февраля собрались около 200 человек. Люди выступили с требованием наказать живодеров, которые убивают и калечат животных.

Предпосылкой для протеста стал недавний случай в пригороде, где пьяный местный житель сильно избил соседскую собаку породы хаски.

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Протест в Одессе под областной полицией: активисты требовали расследовать случаи жестокого обращения с животными / Фото издания "Думская"

Протест в Одессе против жестокого обращения с животными: детали

В митинге приняли участие представители общественных организаций, которые оказывают помощь животным, владельцы приютов и просто неравнодушные граждане. По словам зоозащитников, полиция игнорирует превентивные меры по защите прав животных и систематически не вносит в Единый реестр досудебных расследований факты о таких преступлениях.

За последний год мы фиксируем дела, связанные с жестоким отношением с животными. Дела – разные: отравление, избиения, убийства. Но всегда один и тот же результат – люди вызывают полицию, она приезжает на место, фиксирует или не фиксирует, разворачивается и уезжает, и только когда приезжают волонтеры и пресса, только тогда полиция начинает работать,

– отметила зоозащитница, волонтер организации "Animal SOS Одесса" Яна Титаренко.

По ее словам, точка кипения наступила, когда вся Украина увидела, как избили собаку Марса, как расстреляли собак в Доброалександровке, как расстреляли в селе Шомполы. Но и там, и там полиция не реагировала.

Чем все закончилось

В итоге участники акции написали обращение в полицию с требованием выполнять возложенные на нее функции.



Обращение к руководству полиции Одесской области относительно безразличного отношения правоохранителей к жестокому обращению с животными / Фото издания "Думская"

Правоохранители, в свою очередь, подтвердили, что готовы к диалогу с зоозащитниками. Также пообещали во вторник, 9 февраля, принять инициативную группу для рассмотрения каждого из скандальных дел.

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Жестокое обращение с животными: смотрите видео протеста под областной полицией в Одессе

В ближайшее время Рада ужесточит наказание за жестокое обращение с животными

Еще 11 февраля 2020 года нардепы в первом чтении поддержали изменения в законы об охране животных и растений. Сейчас проект закона номер 2351 передан на рассмотрение во 2 чтении.

Если же документ примут, в Украине увеличат перечень вещей относительно жестокого обращения с животными, за которые предусмотрено наказание.

Что предусматривает законопроект: основное

Законопроект предусматривает административную ответственность за уничтожение растений и животных, которых охраняют международные конвенции, ратифицированные Украиной. Также ответственность планируют ввести за истребление животных и растений, подлежащих особой охране в Крыму, Севастополе и Киеве.

Теперь будут штрафовать за жестокое обращение не только с домашними, но и с бездомными животными.

Штрафы могут наложить за пропаганду жестокого обращения с животными и нарушение правил транспортировки животных, даже если они при этом не пострадали.

Штрафы предусмотрены за продажу животных в не отведенных для этого местах.

Кроме этого, планируют ввести наказание за контрабанду редких видов животных и растений.

Также предлагают конфисковывать браконьерские орудия.

Предусмотрели разграничения компетенций по рассмотрению дел о жестоком обращении с животными. Такие дела должен рассматривать исключительно суд.

Информация взята с сайта Верховной Рады

Заметим! Сегодня размер штрафов за жестокое обращение с животными в Украине составляет от 3 400 до 5 100 гривен.