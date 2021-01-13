Американец Стэнли Милгрэм известен многочисленными опытами, некоторые из них отличались своей жестокостью. Одним из самых противоречивых стал эксперимент "Подчиненность авторитету".

Исследователь считал, что люди, которые видят перед собой более старшего, опытного или авторитетного человека (например, начальника), так или иначе подчиняются в попытках показаться более ревностными в своем старании. Подробнее – в программе спецслужбы на 24 канале.

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Что известно о Стэнли Милгрэме

Стэнли Милгрэм родился в 1933 году в семье нью-йоркских евреев. Учился отлично, даже выступал в театре. Опыт, полученный во время спектаклей, перенес в свои будущие эксперименты.

После войны вступил в Гарвард, где сосредоточил деятельность на психологии в социальных аспектах. В 1959–1960 годах учился под эгидой психолога Соломона Аша, который изучал социальный конформизм.

Американский психолог Стэнли Милгрэм / Фото Famous Psychologists

Опыт Соломона Милгрэм тоже впоследствии пытался применить в своих экспериментах. И вот в начале 1960-х, работая доцентом в Йельском университете, Стэнли начал опыт, который впоследствии назовут неэтичным, неправильным и незаконным.

Милгрэм интересовался влиянием авторитета или власти на подчиненность и был убежден, что люди практически всегда подчиняются из-за страха,

– заметил Пол Клейнман, писатель.

Дело Эйхмана

11 апреля 1960 года мир узнал об Адольфе Эйхмане – "архитекторе Холокоста". В том же году израильские спецслужбы похитили его из Аргентины и тайно переправили в Израиль. Там бывшего нациста судили за причастность к смерти миллионов евреев.

Считалось, что именно Эйхман лично отвечал за решение еврейского вопроса в гитлеровской Германии, то есть физическую расправу над евреями. Судить его начали в 1961 году. И оправдать, разумеется, не удалось. Уже в 1962 году Эйхмана казнили.

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И вот именно тогда Милгрэм вдохновился идеей начать собственный эксперимент, который смог бы доказать, что внутри каждого человека живет такой себе Эйхман. После этого евреи начали называть Милгрэма монстром и дьяволом.

Справка. Эйхмана, среди прочего, обвиняли в том, что он лично отдавал приказы о казни миллионов евреев. Его защиту строили на утверждении, что он лишь выполнял распоряжения.

Как проходил эксперимент Милгрэма

Эксперимент провели в Йельском университете, куда Милгрэм через объявление в газете пригласил 40 мужчин. Участникам сообщили, что исследование якобы направлено на память и изучение различного материала.

Мол, один человек будет исполнять роль преподавателя, другой – студента, а роли между приглашенными распределят случайным образом.

На самом же деле все участники достали бумажку с надписью "преподаватель", а якобы студенты были помощниками Милгрема.

Далее преподаватель, то есть один из участников, должен был задать вопрос студенту (актеру, который был с Милгрэмом заодно).

Если ответ правильный, задавался следующий вопрос. Если же нет, студент получал удар током.

Важно! На самом же деле студент не получал ударов, ведь был актером, который мастерски имитировал поражение током. Каждый раз, когда преподаватель нажимал на рычаг, был слышен лишь звук.

Всех участников рассадили так, чтобы преподаватель не видел студента. Только в отдельных случаях из соседней комнаты слышались крики и стоны студента, которого бьют током за неправильные ответы.



Один из участников эксперимента Милгрэма перед генератором тока / Фото Pinterest

Рядом с преподавателем в одной комнате сидел экспериментатор. В этом случае он выполнял роль, скажем Гитлера, который отдавал приказы и инструкции.

Каждый раз, когда преподаватели отказывались бить током студентов, экспериментатор должен был убедить подопытных в том, что все нормально.

Роль экспериментатора

Студенты настолько вошли в роли, что не поверить им было и впрямь невозможно. Они так искусно имитировали, что большинство подопытных даже начали жалеть об участии в эксперименте.

Вот в этом и заключалась главная суть опыта. Когда студент начинает кричать и умолять о прекращении эксперимента, сам экспериментатор начинает убеждать преподавателя в правильности его действий.

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Переступая через себя, преодолевая какие-то внутренние сомнения, они продолжали повышать напряжение. В отдельных случаях студенты начинали жаловаться на проблемы с сердцем. Конечно же, никаких проблем не было.

Главная задача – вызвать жалость и сочувствие к подопытным. Но наблюдатель постоянно пытался убедить преподавателей в том, что таких глупых людей нечего жалеть. Мол, током они получают по заслугам.

Справка. Реакция на боль и страдания у каждого была разная. Кто-то начинал дрожать, у кого-то начинались судороги, а бывали и такие, что нервно смеялись. И этот смех скорее напоминал приступы.

Эксперимент завершали только тогда, когда на генераторе достигалось самое высокое напряжение, то есть 450 вольт. Или же когда преподаватели отказывались продолжать и покидали комнату.

Результаты исследования

Согласно результатам исследования, до максимальной отметки дошли 65% преподавателей. И при этом они не были садистами или сумасшедшими, а просто среднестатистическими гражданами.

Они, по убеждениям Милгрэма, как и Эйхман, выполняли приказы и продолжали причинять боль другим лишь из-за того, что над ними стоял начальник, который постоянно твердил: "У вас нет выбора, надо продолжать".

Эксперимент Милгрэма подвергся жесткой критике / архивное фото

В конце опыта Милгрэм спросил у преподавателей, мучительными ли, по их мнению, были удары током. Большинство ответили, что прекрасно осознавали всю силу тока, но продолжали давить на рычаги, ведь глупые студенты заслуживают наказания.

Милгрэм всю эту ситуацию описывал так: покорность усилилась ввиду физического присутствия авторитетного лица (экспериментатора);

участники верили в безопасность эксперимента (им так заявили в самом начале);

участники были убеждены, что экпериментатор – опытный специалист;

преподавателей заверили, что удары причиняют боль, но опасности нет.

Что хотел донести Милгрэм

А теперь представьте все это в масштабах нацистской Германии: когда вместо опытного специалиста там целая армия исследователей и пропагандистов, которые уверяют, что евреи – это зло. А главным авторитетным рупором является сам Гитлер.

Фраза "я просто выполнял приказ" стала популярной после Нюрнбергского процесса. Ее начали расценивать как синоним фразы "я не виноват". Однако это не означало, что наказание резко отменяли.



Нюрнбергский процесс, обвиняемые на скамье подсудимых / Фото из "Википедии"

Стэнли Милгрэм пытался доказать, что среднестатистический человек при определенных обстоятельствах способен причинять боль другим людям, если над ним стоит кто-то, кто способен убедить его в правильности действий.

"Я видел, как в лабораторию зашел солидный бизнесмен. Он улыбался и был достаточно уверенным в себе. Через 20 минут его довели до нервного срыва. Он трясся, не мог говорить, постоянно заламывал себе руки", – вспоминал Милгрэм.

Один раз ударил себя кулаком в лоб и выдавил: "Боже, давайте остановим это". Однако продолжил реагировать на каждое слово экспериментатора и беспрекословно ему подчинялся,

– добавил психолог.

Критика эксперимента

Вот за такие случаи эксперимент Милгрэма и критикуют. Ведь человек, которого подвергли воздействию таких опытов, может навсегда измениться, зная, что намеренно причинил вред кому-то другому. Они думали, что пытают людей.

Однако до сих пор неизвестно ни о каких физических или моральных проблемах самих "преподавателей". Несмотря на это, сам эксперимент остается неэтичным и опасным. Ведь реация каждого человека на страдания разная.

Где используют "Подчиненность авторитету"

Этот метод часто используют в спецслужбах во время перевербовки. Когда одного из агентов какой-то страны переманивает на свою сторону высокопоставленный политик или агент. Так создается ощущение собственной важности и незаменимости.

В придачу предлагают деньги и кормят обещаниями, что все это происходит исключительно во благо. Своим экспериментом Милгрэм хотел доказать, что в каждом живом существе сидит зверь.

А получилось так, что его опыт раскрыл гораздо более широкие социальные связи между людьми и показал различные особенности этих связей. Кстати, во время эксперимента были и те преподаватели, которые отказались от участия и даже вступали в словесные перепалки с экпериментатором.

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Но помогло ли это как-то Эйхману? Конечно же, нет. Ведь уничтожение сотен тысяч евреев нельзя оправдать или объяснить. Главной задачей Милгрэма было доказать, что внутри большинства сидит страх к более авторитетным и более уважаемым людям.

Нужно уметь им противостоять и не поддаваться течению, по которому идут массы. В противном случае нас легко подхватить и мы сами становимся жертвами, которым приходится расплачиваться за чужие грехи.