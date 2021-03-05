В Украине политики снова заговорили о введении локдауна из-за ухудшения коронавирусной ситуации. Большая часть украинцев не против усиления ограничений.

Что украинцы думают о локдауне

56% населения поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти.

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В то же время 41% украинцев придерживаются противоположного мнения – они выступают против локдауна.

Поддерживают ли люди закрытие заведений

66% населения поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров,

58% – закрытие спортзалов,

52% – школ,

47% – детсадов.

В то же время почти 80% опрошенных против остановки междугородного и городского общественного транспорта.

Обратите внимание! Опрос проводился в течение 2 – 3 марта 2021 года на территории всех областей Украины, кроме Крыма и временно оккупированного Донбасса. В исследовании приняли участие 2 500 совершеннолетних опрошенных. Метод опроса: CATI, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования составляет не больше 2%.

Что известно о возможности введения локдауна