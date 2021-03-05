Жесткий локдаун в Украине: сколько людей поддерживают ограничения
В Украине политики снова заговорили о введении локдауна из-за ухудшения коронавирусной ситуации. Большая часть украинцев не против усиления ограничений.
Источник:социологическая группа "Рейтинг"
Что украинцы думают о локдауне
56% населения поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти.
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В то же время 41% украинцев придерживаются противоположного мнения – они выступают против локдауна.
Поддерживают ли люди закрытие заведений
- 66% населения поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров,
- 58% – закрытие спортзалов,
- 52% – школ,
- 47% – детсадов.
В то же время почти 80% опрошенных против остановки междугородного и городского общественного транспорта.
Что известно о возможности введения локдауна
- Сейчас красная зона карантина введена в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в зоне риска также находятся Закарпатская, Винницкая и Тернопольская области.
- Он объяснил, что в случае, если большинство регионов будут "красными", то в Украине введут локдаун.
- Однако, по словам участницы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольги Стефанишин, бизнес может не выдержать третьего локдауна.
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