В Министерстве экономического развития и торговли прогнозировали, что в первом квартале 2021 года падение ВВП будет на уровне 3%. Однако такой прогноз является не совсем уместным, ведь на самом деле экономика Украины почти не страдает от карантина, а восстанавливается очень быстро.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса заверил, что он с коллегами не разделяют мнение, что карантин так повлияет на экономику, что стоит менять прогноз роста на -3%. Об этом банкир сказал в эфире 24 канала.

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По словам Фурсы, влияние карантина на экономику точно будет меньше 1% или даже меньше 0,5%.

На самом деле это очень смешной карантин, который влияет на небольшое количество отраслей. Мы бы не драматизировали эту ситуацию,

– добавил он.

"Минэкономики не является институтом, который хорошо работает. К сожалению, оттуда ушел господин Николайчук, который занимался прогнозированием экономического направления. Сейчас господин Петрашко вряд ли выглядит, как ведущий экономист", – заверил Фурса.

Эксперты прогнозируют рост экономики

"В 2021 году мы ожидаем рост экономики на более чем 4%. Однако цифры могут быть не такими большими по результатам 1 квартала", – заверил Фурса.

Он объяснил, что проблемы в 2020 году начались примерно в конце 1 квартала. Если сравнивать один период в 2 годах, то может показаться, что 1 квартал не дает значительного прироста экономики. Однако все же прогнозы экспертов оптимистичны.

Мы не видим истощения экономики, а наоборот – экономика и потребительская активность населения очень живая. Доходы населения даже выросли в 2020 году, несмотря на карантин. Странно слышать такой пересмотр прогноза от Минэкономики, но пусть будет,

– подытожил инвестиционный банкир.

Что может действительно повлиять на ВВП

Как сказал Фурса, наиболее критический вопрос – наличие сотрудничества с МВФ. "Любые глупости украинской власти, которые могут разрушить сотрудничество, действительно могут поставить под вопрос рост ВВП", – отметил он.



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