Президент Украины Владимир Зеленский приветствует заявление министров иностранных дел стран "Большой семерки" относительно поддержки территориальной целостности Украины и создания Крымской платформы с целью деоккупации полуострова.

Так глава государства отреагировал на заявление глав МИД стран G7 об осуждении российской агрессии против Украины и оккупации Крыма. Министры обнародовали его 18 марта.

Ранее Послы G7 призвали отложить назначение в КСУ и Высший совет правосудия

Это настоящий жест дружбы – поддержать нашу инициативу по созданию международной Крымской платформы,

– подчеркнул Зеленский.

И добавил, что это важно для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращению российской агрессии. "Украина движется к миру", – подчеркнул он.

Справка. Крымская платформа – это дипломатическая инициатива Украины, международная платформа для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма.

Заявление глав МИД стран G7: что известно

Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию уважать свои международные обязательства.

А также – разрешить доступ международных наблюдателей и освободить всех несправедливо задержанных.

Кроме этого, они поддержали украинскую инициативу по созданию международной Крымской платформы.

Заявление подписали главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и верховный представитель ЕС.

7 лет назад Россия украла украинский Крым: смотрите видео 24 канала