Настоящий жест дружбы, – Зеленский о заявлении G7 по Крымской платформе
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует заявление министров иностранных дел стран "Большой семерки" относительно поддержки территориальной целостности Украины и создания Крымской платформы с целью деоккупации полуострова.
Источник:Офис Президента
Так глава государства отреагировал на заявление глав МИД стран G7 об осуждении российской агрессии против Украины и оккупации Крыма. Министры обнародовали его 18 марта.
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Это настоящий жест дружбы – поддержать нашу инициативу по созданию международной Крымской платформы,
– подчеркнул Зеленский.
И добавил, что это важно для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращению российской агрессии. "Украина движется к миру", – подчеркнул он.
Заявление глав МИД стран G7: что известно
- Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию уважать свои международные обязательства.
- А также – разрешить доступ международных наблюдателей и освободить всех несправедливо задержанных.
- Кроме этого, они поддержали украинскую инициативу по созданию международной Крымской платформы.
- Заявление подписали главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и верховный представитель ЕС.
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