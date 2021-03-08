В ДТП, которое произошло недалеко от города Кашице в Польше, погибли 5 украинцев. Родные уже опознали тела 4 жертв аварии. Близкие еще одной жертвы уже отправились в Перемышль.

Если польские правоохранители предоставят все необходимые документы, тела украинцев могут транспортировать на родину уже 9 марта. Об этом сообщил Василий Павлюк, генконсул Украины в Люблине.

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Заметим, что сначала появилась информация о 6 жертвах аварии. Однако впоследствии выяснилось, что женщина, которую считали мертвой, на самом деле выжила. Однако она – пока в тяжелом состоянии.

Что известно о пострадавших

По словам Павлюка, в больницах все еще находятся 25 пассажиров, которые травмировались в ДТП.

При этом, в ближайшее время никого из них выписывать не собираются.

К сожалению, 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

6 марта первая группа из 24 украинцев, попавших в ДТП в Польше, уже отправилась в Украину. Речь идет о тех, которые не нуждались в госпитализации после автокатастрофы.

Смертельное ДТП с украинцами возле Кашице: основное

Авария произошла в ночь на 6 марта. Автобус, который ехал из польского города Познань в Херсон, врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.

Одному из водителей автобуса уже предъявили обвинение в непреднамеренном совершении ДТП, ему грозит 8 лет за решеткой. Мужчина заявил, что не может взять на себя вину, потому что не помнит момента аварии.

В качестве свидетеля также опросили и второго водителя, но что именно он рассказал правоохранителям пока неизвестно. Польская прокуратура сообщила, что оба водителя были трезвыми и не употребляли наркотиков.