В Николаеве произошли столкновения между членами пророссийской партии Шария и проукраинскими активистами. Причиной стал мурал на стене жилого дома на Соборной.

Дело в том, что изображенная на недавно нарисованном мурале женщина очень внешне похожа на Ольгу Шарий. Это жена одиозного блогера Анатолия Шария, которая также занимается политикой.

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"Жену Шария" заметили на стене дома в Николаеве

В Николаеве на улице Соборной в одной из многоэтажек открыли мурал. Люди заметили, что изображенная на нем женщина слишком напоминает внешне Ольгу Шарий – жену пророссийского политика и блогера Анатолия Шария.



Похожая на Ольгу Шарий женщина на мурале в Николаеве / Фото 0512.ua

Проукраинская общественность выразила возмущение, требуя изменить лицо на картине.

24 марта активисты и сторонники Шария собрались у муралей. Они ссорились и толкались несколько часов.

В итоге представители "Нацкорпуса" нашли где-то спецавтомобиль для работ на высоте.

И зарисовали лицо женщины на мурале. Как и зарисовали буквы ОШ, которые, как оказалось, также там были.



Активисты убрали лицо, которое разозлило украинскую общественность / Фото 0512.ua

Шариевци помешать не смогли, хотя и пытались. Не мешали и правоохранители. Они на месте событий были, но лишь следили, чтобы не было драк.

"Нацкорпус", к слову, обязался восстановить мурал собственными силами, изобразив там "нейтральные черты украинской женщины".

А п редседатель же ОСМД заверил: жители дома не знали, что на мурале изобразят Ольгу Шарий. И согласны, что ее лицо следует заменить.

Против Анатолия Шария в Украине тем временем начато уголовное производство по подозрению в государственной измене. Его уже объявили в розыск.



Почему Шарий одиозный? Он в своих блогах разжигает вражду / Инфографика 24 канал