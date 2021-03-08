В современной армии Украины женщины уже не редкость и занимают такие же должности, что и мужчины. В рядах Вооруженных Сил, например, проходят службу более 31 тысячи защитниц.

25 тысяч женщин работают в Вооруженных Силах Украины на гражданских должностях, сообщают в Минобороны. Женщины служат на равных с мужчинами, в том числе и на офицерских должностях.

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Женщины в Вооруженных Силах

Военнослужащим-женщинам открыт доступ ко всем военно-учетным специальностям рядового, сержантского и старшинского состава, в частности, и боевым.

Количество женщин в армии выросло с началом российской агрессии против Украины. В Минобороны подчеркивают: не просто увеличилось, а прямо выросло впечатляющими темпами.

История ставит перед нами огромные задачи. Вместе с вами мы проводим реформы, приобретаем большие возможности и работаем над внедрением стандартов НАТО,

– поздравил женщин с 8 марта министр обороны Андрей Таран.

В Международном тренировочном центре военных рассказали о том, с какого года в различных национальных Вооруженных Силах служат женщины. Для Украины разрешение на службу женщины получили относительно недавно.

США с 1948 года,

Швеции – с 1980 года,

Канады – с 1885 года,

Литвы – с 2000 года,

Украины – с 2008 года.

Женщины в Госпогранслужбе

Сейчас в Государственной пограничной службе Украины 15% руководящих должностей занимают именно женщины. Гендерное соотношение еще не составляет 50 на 50: в рядах ведомства на равных с мужчинами служат 27% женщин.

Сейчас в ГПСУ утверждают: каких-либо ограничений в отношении комплектования, назначения на должности и карьерного роста для военнослужащих-женщин нет.

К Международному дню женщин в ГПСУ опубликовали эмоциональный ролик. В нем хрупкую, но решительную, нежную, но свободную женщину сравнили с Украиной и показали будни обычных пограничниц.

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Женщины в Нагвардии

Всего на сегодня в подразделениях Национальной гвардии Украины проходят службу и работают более 5 500 женщин, из них 1 200 – участницы боевых действий на Донбассе. Более 360 женщин занимают руководящие должности командирского и руководящего состава.

В Нацгвардии утверждают: обеспечивают необходимые возможности для женщин реализовывать лидерские и профессиональные способности.

Военнослужащие-женщины на равных с мужчинами стоят на защите территориальной целостности и суверенитета Украины. Отмечается, что с 2014 года они регулярно привлекаются к участию в антитеррористической операции и операции объединенных сил.