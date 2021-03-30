Жительницу Мариуполя осудили на 8 лет лишения свободы. 44-летняя женщина в 2015 году передавала информацию об украинских войсках в Россию.

Решение вынес Ильичевский районный суд Мариуполя. Женщину осудили по статье о создании террористической группы или организации.

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За что осудили женщину

В марте – июне 2015 года военнослужащая одной из воинских частей Донетчины собирала данные о вооружении, личном составе и персональную информацию бойцов Нацгвардии Украины.

Женщина передавала информацию представителю подконтрольных России боевиков через личную страницу в социальной сети "ВКонтакте".

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