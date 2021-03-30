Женщину осудили на 8 лет за передачу данных России
Жительницу Мариуполя осудили на 8 лет лишения свободы. 44-летняя женщина в 2015 году передавала информацию об украинских войсках в Россию.
Источник:Донецкая областная прокуратура
Решение вынес Ильичевский районный суд Мариуполя. Женщину осудили по статье о создании террористической группы или организации.
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За что осудили женщину
В марте – июне 2015 года военнослужащая одной из воинских частей Донетчины собирала данные о вооружении, личном составе и персональную информацию бойцов Нацгвардии Украины.
Женщина передавала информацию представителю подконтрольных России боевиков через личную страницу в социальной сети "ВКонтакте".
Кого поймали на госизмене недавно
- В Днепре 18 марта 2021 года СБУ задержали агента так называемой "спецслужбы" российских оккупантов, который собирал разведданные о личном составе и военной технике подразделений украинских военных на территории Днепропетровской области.
- Налоговика из Киева задержали 22 февраля 2021 года. Следователи выяснили, что он занимался разведкой и передавал информацию боевикам. Действовал вместе с женой, которая проживает на оккупированной территории.
- Бывшего сотрудника СБУ подозревают в сотрудничестве с террористами так называемой "ДНР". Следователи обнаружили, что он был "следователем" на оккупированной территории, преследовал местных и военнослужащих ВСУ.
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