Преподавательницу из Ровненщины, которая расстреляла свою семью, признали невменяемой
Женщину с Ровненщины, которая стреляла в своего мужа и дочь, признали невменяемой. К ней планируют применить принудительные меры медицинского характера.
Источник:"Ровно вечернее"
Такое решение приняла группа следователей. Материалы уголовного дела направили на рассмотрение суда.
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По данным следствия, женщина представляет опасность для общества.
Детали дела
Трагедия произошла ночью 5 сентября 2020 года недалеко от Ровно. 46-летняя преподавательница университета водного хозяйства и природопользования Ирина Игнатюк выстрелила в своего мужа, а потом несколько раз стреляла в спящую 13-летнюю дочь. К счастью, девочка выжила.
Далее женщина пыталась убить себя – хотела выстрелить в висок и резала вены. После трагедии ее увезли в больницу. Правоохранители изъяли с места происшествия револьвер и травматический пистолет.
Что говорят правоохранители
Женщине сообщили подозрение в убийстве и покушении на убийство малолетнего. Злоумышленница находится под стражей.
Во время досудебного расследования провели следственные действия и назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую. Согласно выводам последней, подозреваемую признали невменяемой.
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