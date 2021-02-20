Женщину с Ровненщины, которая стреляла в своего мужа и дочь, признали невменяемой. К ней планируют применить принудительные меры медицинского характера.

Такое решение приняла группа следователей. Материалы уголовного дела направили на рассмотрение суда.

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По данным следствия, женщина представляет опасность для общества.

Детали дела

Трагедия произошла ночью 5 сентября 2020 года недалеко от Ровно. 46-летняя преподавательница университета водного хозяйства и природопользования Ирина Игнатюк выстрелила в своего мужа, а потом несколько раз стреляла в спящую 13-летнюю дочь. К счастью, девочка выжила.

Далее женщина пыталась убить себя – хотела выстрелить в висок и резала вены. После трагедии ее увезли в больницу. Правоохранители изъяли с места происшествия револьвер и травматический пистолет.

Обратите внимание! По данным "Радио Трек", вероятной причиной убийства стала поездка на море. Мужчина якобы купил билеты только для себя и дочери.

Что говорят правоохранители

Женщине сообщили подозрение в убийстве и покушении на убийство малолетнего. Злоумышленница находится под стражей.

Во время досудебного расследования провели следственные действия и назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую. Согласно выводам последней, подозреваемую признали невменяемой.