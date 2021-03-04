Доброволица Алина Михайлова объяснила, в чем заключается сексизм в армии. В то же время волонтер-парамедик рассказала о том, почему обычно женщины не занимают боевые должности.

Михайлова отметила, что для военной карьеры женщине необходимо иметь соответствующую цель. По ее словам, в противном случае – можно лишь "носить кофе".

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Волонтер разъяснила, что не считает сексизмом помощь донести, например, 15 литров воды.

В армии это про: "Ты женщина, мы тебя запишем и будешь медиком или санитаркой". В этом случае женщина должна сама за себя постоять и сказать, что пришла в армию "для того, чтобы",

– подчеркнула Алина Михайлова.

Она добавила, что если женщина хочет чего-то достичь и пришла на фронт, чтобы приближать победу – то это не должно ограничиваться ношением кофе.

Почему женщины нечасто занимают боевые посты

Несмотря на разговоры, что многие должности в Вооруженных силах Украины открыты для женщин – на практике это не так, сообщила волонтер.

"Нужна физическая подготовка и знания, нужно иметь понимание физики и математики, недостаточно просто научиться стрелять. Иметь просто "хочу" – этого мало", – заметила Алина Михайлова.

Интервью с Алиной Михайловой: смотрите видео