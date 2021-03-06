В Вооруженных силах Украины сейчас служат более 31 тысячи женщин-военнослужащих. По сравнению с 2014 годом этот показатель увеличился почти вдвое.

Об этом сообщила советник Главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова. И добавила, что женщины за последние годы занимают большую часть военных должностей в украинской армии.

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Сейчас в Вооруженных Силах Украины проходят службу 31 757 женщин, что составляет 15,6% от общего количества военнослужащих.

По словам Виктории Арнаутовой, этот показатель является одним из самых высоких по сравнению со многими армиями мира.

Она вспомнила, что в 2014 году количество женщин-военнослужащих несколько превышало всего 16 тысяч. Из них

1582 – женщины, которые принадлежали к офицерскому составу;

12 388 – лица рядового, сержантского и старшинского состава;

349 курсанток.

Зато в 2020 году их количество увеличилось более чем вдвое.

На должностях командиров взводов служит 109 женщин, – Арнаутова

Советник Главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам рассказала, что в армии на командных должностях находятся более 900 офицеров-женщин. Из них 109 командуют взводами.

По ее мнению, именно события на востоке Украины стали причиной увеличения количества женщин в рядах Вооруженных сил Украины. Мол, они продемонстрировали миру, что способны защищать государство наравне с мужчинами.

Виктория Арнаутова также отметила, что женщины активно участвуют в боевых действиях.

Более 10% от общей численности личного состава, привлеченного к силам и средствам ООС на территории Донецкой и Луганской областей, составляют именно женщины-военнослужащие,

– подчеркнула она.

И добавила, что статус участника боевых действий получили уже более 13 тысяч женщин.