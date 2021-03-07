За последние годы присутствие женщин в армии значительно усилилось. Они и раньше имели почти равноправное положение с мужчинами.

Такое мнение высказал украинский военный историк Василий Павлов в программе "11 запитань". И добавил, что женщины в украинской армии должны иметь такие же права, как и мужчины.

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По словам историка, сарматские амазонки или жены украинских гетманов брали в руки оружие. Это и является подтверждением того, что в этом обществе женщины имели равноправное положение с мужчинами и могли самостоятельно отвечать за свою судьбу.

Во времена Средневековья, Новое время, во время Второй мировой войны, в любой стране при необходимости – женщины всегда становились рядом с мужчинами, когда чувствовали себя гражданами этой страны,

– отметил Павлов.

Он добавил, что женщины в Вооруженных силах Украины – это граждане нашей страны, которые имеют полное право исполнять обязанности, которые готовы взять на себя.

"Они должны получить те же права, которые есть у военнослужащих-мужчин", – подчеркнул Павлов.

Смотрите видео интервью с историком Павловым:

Что известно о женщинах в украинской армии