Женщин в армии всегда ставили рядом с мужчинами, – военный историк
За последние годы присутствие женщин в армии значительно усилилось. Они и раньше имели почти равноправное положение с мужчинами.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал украинский военный историк Василий Павлов в программе "11 запитань". И добавил, что женщины в украинской армии должны иметь такие же права, как и мужчины.
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По словам историка, сарматские амазонки или жены украинских гетманов брали в руки оружие. Это и является подтверждением того, что в этом обществе женщины имели равноправное положение с мужчинами и могли самостоятельно отвечать за свою судьбу.
Во времена Средневековья, Новое время, во время Второй мировой войны, в любой стране при необходимости – женщины всегда становились рядом с мужчинами, когда чувствовали себя гражданами этой страны,
– отметил Павлов.
Он добавил, что женщины в Вооруженных силах Украины – это граждане нашей страны, которые имеют полное право исполнять обязанности, которые готовы взять на себя.
"Они должны получить те же права, которые есть у военнослужащих-мужчин", – подчеркнул Павлов.
Смотрите видео интервью с историком Павловым:
Что известно о женщинах в украинской армии
- По состоянию на декабрь 2020 года женщин в погонах насчитывалось почти 31 тысяча – это в 15 раз больше, чем в 2008 году (в то время в ВСУ служили менее чем 2 тысячи женщин).
- Способствовали этому и новые законодательные нормы. До 2014 года женщины в армии были очень ограничены в возможностях, поэтому когда на территорию Украины вторглись российские вооруженные формирования, они шли бороться преимущественно в добровольческих батальонах, а не в составе ВСУ – там им предлагали должности телефонисток, телеграфисток, фельдшеров и медсестер, делопроизводителей, бухгалтеров, а не боевых.
- Минобороны с 2016 и 2017 расширило перечень должностей для женщин и позволило им занимать должности офицерского состава по нескольким исключениям.
- В сентябре 2018 года приняли закон, в котором отмечалось, что "женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами".
- Впрочем, какими бы ни были положительные сдвиги, женщины в армии до сих пор могут сталкиваться со скрытой или явной дискриминацией по признаку пола.
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