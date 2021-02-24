"Жена убийцы": в Мариуполе врач оскорбила жену украинского героя – фото
Семейный врач из Мариуполя назвала жену украинского военного "женой убийцы". Кроме того, горе-медик попросила разговаривать во время приема на русском языке.
Источник:фейсбук Елены Белозерской
Украинская защитница Елена Белозерская рассказала, что врача зовут Лидия Бондарук. Она работает в амбулатории №8 в Мариуполе.
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Белозерская заявила, что этот инцидент произошел с женой ее побратима по службе – разведчика, "который не так давно вернулся на передовую после серьезного ранения".
Пошла к ней сегодня моя жена заключать декларацию и узнала, что она – "жена убийцы",
- цитирует Белозерская побратима.
Кроме того, врач попросила пациентку разговаривать на русском.
"Потому что врач попросила ее говорить по-русски, на что жена ответила, что говорит только на украинском, а врач пусть говорит как умеет. После того, медсестра, которая была в то время в кабинете, что-то сказала врачу, на что врач ответила: "Да, это жена убийцы", – передала слова товарища Белозерская.
Украинцев этот инцидент чрезвычайно возмутил. Под постом Белозерской они оставили много гневных комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Ну гитлеровцам тоже врачи служили. Эта служит рашистам. Поэтому и издевается над украинскими воинами и их семьями";
- "Напомню, все врачи – офицеры запаса. Возможно ее "болезнь" можно вылечить, призывом на военную службу";
- "И, что в Мариуполе некому доходчиво объяснить этому существу, как нужно вести себя в украинском обществе?".
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