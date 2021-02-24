Семейный врач из Мариуполя назвала жену украинского военного "женой убийцы". Кроме того, горе-медик попросила разговаривать во время приема на русском языке.

Украинская защитница Елена Белозерская рассказала, что врача зовут Лидия Бондарук. Она работает в амбулатории №8 в Мариуполе.

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Белозерская заявила, что этот инцидент произошел с женой ее побратима по службе – разведчика, "который не так давно вернулся на передовую после серьезного ранения".

Пошла к ней сегодня моя жена заключать декларацию и узнала, что она – "жена убийцы",

- цитирует Белозерская побратима.

Кроме того, врач попросила пациентку разговаривать на русском.

"Потому что врач попросила ее говорить по-русски, на что жена ответила, что говорит только на украинском, а врач пусть говорит как умеет. После того, медсестра, которая была в то время в кабинете, что-то сказала врачу, на что врач ответила: "Да, это жена убийцы", – передала слова товарища Белозерская.

Украинцев этот инцидент чрезвычайно возмутил. Под постом Белозерской они оставили много гневных комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие: