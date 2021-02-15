Глава "Укрбуда" заявил, что жена Микитася планировала похищение его 8-летнего сына
Глава "Укрбуда" Олег Майборода обвинил жену бывшего нардепа Максима Микитася Наталью в организации похищения его ребенка. Майборода убежден, что жена Микитася нанимала людей для похищения 8-летнего мальчика.
Источник:фейсбук Олега Майбороды
Майборода подчеркнул, что не знает истинных мотивов супругов Микитасей.
Важно Переписка, в которой Микитась заказал похищение человека, является фальшивой, – прокурор
Однако, по его словам, это не так важно. Глава "Укрбуда" отметил, что жена Микитася нанимала людей для похищения мальчика.
Чего хотели добиться, трудно понять. Месть или вымогательство, да и это не так важно. Поражает другое – как такое вообще могло прийти в голову? При чем тут ребенок?! Но хотели ударить как можно больнее – прекрасно знают, какой это долгожданный сын,
– сообщил он.
По слова Майбороды, похищение планировалось, когда семейство Микитасей находилось под вниманием НАБУ.
"И зная все это, детективы не только не предотвратили новые преступления, а еще и выпустили Микитася на свободу! А он быстро себя проявил, заказывая похищение неугодных, за что снова вернулся в камеру", – отметил глава "Укрбуда".
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Майборода добавил, что не знает, чем закончится эта история, но "хотелось бы верить, что у сотрудников правоохранительных органов еще осталась совесть и понимание, что покрывать такое нельзя". Также он попросил всех неравнодушных предоставить информацию о планируемом похищении ребенка.
Глава "Укрбуда" вспомнил и о деле против Микитася. Майборода сказав, что"Олег Мирошниченко недавно дал интервью, в котором много рассказал об обычаях семьи Микитасей".
Дело Микитася: главное
- Бывшего нардепа и застройщика подозревают в похищении юриста Олега Мирошниченко, который раньше на него работал.
- Адвокаты Микитася заявляли, что имеющаяся в материалах уголовного дела переписка могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым – Черновым.
- 20 января суд оставил подозреваемого под стражей до 27 февраля без права внесения залога.
- Антикоррупционные активисты считают, что похищение человека является следствием другого дела бывшего нардепа – коррупционного. В нем Микитася подозревают в хищении имущества Нацгвардии.
Выписка из Единого реестра досудебных расследований / Фото из фейсбука Майбороды
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