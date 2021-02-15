Глава "Укрбуда" Олег Майборода обвинил жену бывшего нардепа Максима Микитася Наталью в организации похищения его ребенка. Майборода убежден, что жена Микитася нанимала людей для похищения 8-летнего мальчика.

Майборода подчеркнул, что не знает истинных мотивов супругов Микитасей.

Важно Переписка, в которой Микитась заказал похищение человека, является фальшивой, – прокурор

Однако, по его словам, это не так важно. Глава "Укрбуда" отметил, что жена Микитася нанимала людей для похищения мальчика.

Чего хотели добиться, трудно понять. Месть или вымогательство, да и это не так важно. Поражает другое – как такое вообще могло прийти в голову? При чем тут ребенок?! Но хотели ударить как можно больнее – прекрасно знают, какой это долгожданный сын,

– сообщил он.

По слова Майбороды, похищение планировалось, когда семейство Микитасей находилось под вниманием НАБУ.

"И зная все это, детективы не только не предотвратили новые преступления, а еще и выпустили Микитася на свободу! А он быстро себя проявил, заказывая похищение неугодных, за что снова вернулся в камеру", – отметил глава "Укрбуда".

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Майборода добавил, что не знает, чем закончится эта история, но "хотелось бы верить, что у сотрудников правоохранительных органов еще осталась совесть и понимание, что покрывать такое нельзя". Также он попросил всех неравнодушных предоставить информацию о планируемом похищении ребенка.

Глава "Укрбуда" вспомнил и о деле против Микитася. Майборода сказав, что"Олег Мирошниченко недавно дал интервью, в котором много рассказал об обычаях семьи Микитасей".

Дело Микитася: главное

Бывшего нардепа и застройщика подозревают в похищении юриста Олега Мирошниченко , который раньше на него работал.

, который раньше на него работал. Адвокаты Микитася заявляли, что имеющаяся в материалах уголовного дела переписка могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым – Черновым.

другим подозреваемым – Черновым. 20 января суд оставил подозреваемого под стражей до 27 февраля без права внесения залога.

Антикоррупционные активисты считают, что похищение человека является следствием другого дела бывшего нардепа – коррупционного. В нем Микитася подозревают в хищении имущества Нацгвардии.



Выписка из Единого реестра досудебных расследований / Фото из фейсбука Майбороды