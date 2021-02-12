Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил каналы группы "1+1" касаемо наличия в структуре собственности жены Медведчука Оксаны Марченко. Нарушений не установили.

Нацсовет проверил 12 лицензиатов группы "1+1" из-за информации о конечных бенефициарах этих компаний. Об этом сообщил ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич.

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По словам Зиневича, медиагруппа предоставила регулятору объяснения и все документы о конечных бенефициарах. Как он отметил, доля владения уставным капиталом компании не отражается в структуре собственности.

Справка. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности 1+1 media составляет 24,51%. Именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.

"Поэтому учитывая представленную структуру собственности и объяснения кампании проверка не установила нарушений", – сказал Зинкевич.

Что известно о Bolvik Ventures Ltd?

В декларации народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" В декларации народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука за 2019 год говорится, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей оффшорной компании Bolvik Ventures Ltd. Она опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и ТЕТ.

Другие владельцы

Контроллерами Bolvik Ventures LTD являются 3 физлица:

Игорь Суркис (с долей 33,34%);

Леонид Ашкенази (33,33%);

жена Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко (33,33%).

Зиневич отметил, что все эти лица владею одинаковой долей уставного капитала – по 8%.