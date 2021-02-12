Нацсовет не увидел нарушений на "1+1" относительно доли собственности жены Медведчука
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил каналы группы "1+1" касаемо наличия в структуре собственности жены Медведчука Оксаны Марченко. Нарушений не установили.
Источник:"Детектор медиа"
Нацсовет проверил 12 лицензиатов группы "1+1" из-за информации о конечных бенефициарах этих компаний. Об этом сообщил ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич.
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По словам Зиневича, медиагруппа предоставила регулятору объяснения и все документы о конечных бенефициарах. Как он отметил, доля владения уставным капиталом компании не отражается в структуре собственности.
"Поэтому учитывая представленную структуру собственности и объяснения кампании проверка не установила нарушений", – сказал Зинкевич.
Что известно о Bolvik Ventures Ltd?
В декларации народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука за 2019 год говорится, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей оффшорной компании Bolvik Ventures Ltd. Она опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и ТЕТ.
Другие владельцы
Контроллерами Bolvik Ventures LTD являются 3 физлица:
- Игорь Суркис (с долей 33,34%);
- Леонид Ашкенази (33,33%);
- жена Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко (33,33%).
Зиневич отметил, что все эти лица владею одинаковой долей уставного капитала – по 8%.
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