Нацрада не побачила порушень на "1+1" щодо частки власності дружини Медведчука
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірила канали групи "1+1" щодо наявності у структурі власності дружини Медведчука Оксани Марченко. Порушень не встановили.
Источник:"Детектор медіа"
Нацрада перевірила 12 ліцензіатів групи "1+1" через інформацію про кінцевих бенефіціарів цих компаній. Про це повідомив відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич.
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За словами Зіневича, медіагрупа надала регулятору пояснення та всі документи про кінцевих бенефіціарів. Як він наголосив, частка володіння статутним капіталом компанії не відображається у структурі власності.
"Тому враховуючи подану структуру власності та пояснення кампанії перевірка не встановила порушень",– сказав Зінкевич.
Що відомо про Bolvik Ventures Ltd?У декларації народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука за 2019 рік йдеться про те, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd. Вона опосередковано володіє частками каналів "1+1", "2+2" і ТЕТ.
Інші власники
Контролерами Bolvik Ventures LTD є 3 фізособи:
- Ігор Суркіс (з часткою 33,34%);
- Леонід Ашкеназі (33,33%);
- дружина Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко (33,33%).
Зіневич зазначив, що усі ці особи володію однаковою часткою статутного капіталу – по 8%.
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