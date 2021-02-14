Покупка телеканалов "112 Украина" и NewsOne обошлась Тарасу Козаку в 103 миллиона гривен. Деньги он получил в подарок от гражданской жены Наталии Лавренюк.

Тарас Козак задекларировал получение дивидендов за 2019 год на шокирующую сумму – 237 миллионов гривен. Об этом рассказал журналист Виталий Шабунин в своем блоге "Право на достоинство".

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Кипрский бизнес

По его словам, многомиллионные доходы нардеп Тарас Козак получает в виде дивидендов от своей кипрской фирмы Turul Investments Limited. До 2015 года эта компания была убыточной и выполняла транзитную роль для миллионов долларов от сомнительных офшорных счетов.

Как отметил Шабунин, согласно расследованию, в 2016 году крупнейшим доходом Козака был подарок от брата. Тогда он якобы получил авто Audi ценой 2 миллиона гривен.

В 2017 году от убыточной офшорки ему "прилетает" 36 миллионов дивидендами!

– отметил журнист.

Сколько заработала фирма

В 2017 году Козак декларирует получение от нее 36 миллионов гривен.

В 2018 году – 128 миллионов гривен.

Уже в 2019 году он получил 237 миллионов гривен.

С 2016 года бенефициарным владельцем этого офшора является Наталья Лавренюк, гражданская жена Тараса Козака. По словам Шабунина, ее кипрские офшоры эти деньги одолжили и отдали ему дивидендами.

К слову. Наталью Лавренюк Виктор Медведчук назвал "подругой своей жены" Оксаны Марченко. Больше об этом и о деньгах гражданской жены Козака – читайте по ссылке.

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