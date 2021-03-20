Жена арестованного в Крыму журналиста просит помощи Зеленского
В оккупированном Россией Крыму незаконно арестовали журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко. Его жена просит о помощи Президента Украины Владимира Зеленского.
Источник:"Радио Свобода"
Екатерина Есипенко выступила на брифинге в Киеве 19 марта. Во время него женщина обратилась "ко всем, кто может помочь и приблизить освобождение Владислава" – президенту, омбудсмену, МИД и международным организациям.
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Жена Есипенко просит помощи Зеленского
Жена незаконно задержанного на территории Крыма журналиста проекта "Крым.Реалии" Владислава Есипенко Екатерина обратилась к журналистам, украинской власти и мировому сообществу.
Задержание моего мужа является незаконной акцией, ведь Влад на территории Крыма занимался журналистской деятельностью. Это признано всеми институтами, демократическими странами мира,
– заверила она.
Одновременно и сообщила, что профессиональным журналистом Есипенко не был:
- "Влад с журналистикой знаком давно, это было как хобби. Просто не было времени заниматься так, как он хотел".
- Но он при этом "считал своим долгом освещать события, происходящие на территории Крыма".
По словам Екатерины Есипенко, Владислав ездил в Крым, потому что семья там раньше жила (еще до оккупации полуострова Россией). Выехали они оттуда в 2015 году.
Я хочу обратиться ко всем, кто может помочь и приблизить освобождение Владислава Есипенко. К президенту Украины, к омбудсмену, МИД, к международным организациям. Прошу помощи у всех,
– подчеркнула Екатерина.
Тем временем адвокаты до сих пор не смогли попасть к Владиславу.
Задержание журналиста "Радио Свобода" в Крыму: главное
- Внештатного сотрудника "Радио Свобода" Владислава Есипенко задержали в оккупированном Крыму российские эфэсбэшники. Об этом стало известно 16 марта. Мужчину обвинили в сборе информации "в интересах спецслужб Украины". Подконтрольный Кремлю суд отправил Есипенко под арест до 11 мая.
- В пресс-службе Службы внешней разведки Украины прокомментировали инцидент так: "Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма – удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова".
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