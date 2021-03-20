В оккупированном Россией Крыму незаконно арестовали журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко. Его жена просит о помощи Президента Украины Владимира Зеленского.

Екатерина Есипенко выступила на брифинге в Киеве 19 марта. Во время него женщина обратилась "ко всем, кто может помочь и приблизить освобождение Владислава" – президенту, омбудсмену, МИД и международным организациям.

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Жена Есипенко просит помощи Зеленского

Жена незаконно задержанного на территории Крыма журналиста проекта "Крым.Реалии" Владислава Есипенко Екатерина обратилась к журналистам, украинской власти и мировому сообществу.

Задержание моего мужа является незаконной акцией, ведь Влад на территории Крыма занимался журналистской деятельностью. Это признано всеми институтами, демократическими странами мира,

– заверила она.

Одновременно и сообщила, что профессиональным журналистом Есипенко не был:

"Влад с журналистикой знаком давно, это было как хобби. Просто не было времени заниматься так, как он хотел".

Но он при этом "считал своим долгом освещать события, происходящие на территории Крыма".

По словам Екатерины Есипенко, Владислав ездил в Крым, потому что семья там раньше жила (еще до оккупации полуострова Россией). Выехали они оттуда в 2015 году.

Я хочу обратиться ко всем, кто может помочь и приблизить освобождение Владислава Есипенко. К президенту Украины, к омбудсмену, МИД, к международным организациям. Прошу помощи у всех,

– подчеркнула Екатерина.

Тем временем адвокаты до сих пор не смогли попасть к Владиславу.

Задержание журналиста "Радио Свобода" в Крыму: главное

Внештатного сотрудника "Радио Свобода" Владислава Есипенко задержали в оккупированном Крыму российские эфэсбэшники. Об этом стало известно 16 марта. Мужчину обвинили в сборе информации "в интересах спецслужб Украины". Подконтрольный Кремлю суд отправил Есипенко под арест до 11 мая.

В пресс-службе Службы внешней разведки Украины прокомментировали инцидент так: "Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма – удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова".