Желтый уровень опасности: ДСНС предупредила о сильном тумане 29 декабря
29 декабря, особенно утром, в Киевской и Черкасской областях будет сильный туман. Чрезвычайники предупредили о желтом уровне опасности.
ДСНС предупредила о сильном тумане
Туман накроет центральную Украину, утром 29 декабря видимость не будет превышать 200 – 500 метров. Об этом рассказали в ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям).
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По словам чрезвычайников, речь идет о 1 уровне опасности – желтом:
- Погода потенциально опасна.
- Могут быть неблагоприятные погодные явления – осадки, грозы, порывы ветра.
Особое внимание на это предупреждение следует обратить водителям:
- В ДСНС советуют быть внимательным и осторожным на дорогах.
- Включать противотуманные фары.
- Соблюдать скоростной режим.
- Во время подъезда к пешеходным переходам – снижать скорость.
В общем погода в Украине 29 декабря испортится. Синоптики Укргидрометцентра предупредили о сильном ветре в западных регионах, о снеге на большинстве территорий и гололеде на дорогах.
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