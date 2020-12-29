29 декабря, особенно утром, в Киевской и Черкасской областях будет сильный туман. Чрезвычайники предупредили о желтом уровне опасности.

ДСНС предупредила о сильном тумане

Туман накроет центральную Украину, утром 29 декабря видимость не будет превышать 200 – 500 метров. Об этом рассказали в ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям).

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По словам чрезвычайников, речь идет о 1 уровне опасности – желтом:

Погода потенциально опасна.

Могут быть неблагоприятные погодные явления – осадки, грозы, порывы ветра.

Особое внимание на это предупреждение следует обратить водителям:

В ДСНС советуют быть внимательным и осторожным на дорогах.

Включать противотуманные фары.

Соблюдать скоростной режим.

Во время подъезда к пешеходным переходам – ​​снижать скорость.

В общем погода в Украине 29 декабря испортится. Синоптики Укргидрометцентра предупредили о сильном ветре в западных регионах, о снеге на большинстве территорий и гололеде на дорогах.