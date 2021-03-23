После скандала во фракции "Голос" из-за голосования за очередной законопроект, появилась информация об исключении некоторых народных депутатов. В то же время председатель фракции Ярослав Железняк отрицал это.

Он заявил, что некоторые его коллеги пытаются извратить внутреннюю ситуацию. Они решили сделать внешний скандал.

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Нардепов из "Голоса" не исключали

По словам Железняка, несмотря на это, апокалипсиса не произойдет. Он отметил, что не выносил, как председатель, вопрос об исключении депутатов из фракции.

Никто никого не исключал – ни из партии, ни из фракции. Поэтому нужно выполнять ту задачу, которую перед нами поставили избиратели. Я хотел бы, чтобы они видели не внутренние шквалы, а результат работы каждого народного депутата во фракции,

– отметил Железняк.

У членов фракции одна цель

"Для меня это странная ситуация, потому что общие цели и цель всех коллег, которые находятся в составе нашей фракции одна – это сделать страну лучше. Это написано в нашей предвыборной программе и нашем плане", – сказал глава "Голоса".

Железняк рассказал о ситуации в "Голосе": смотрите видео

Нардепы, как он отметил, могут не соглашаться друг с другом – это нормально, демократично.

Никто не шел быть единодушным всегда по всем вопросам. Есть хорошая пословица: "Политики могут соглашаться друг с другом только на 80%, чтобы иметь отдельное мнение",

– также подчеркнул Железняк.

Юрчишин не планирует войны

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин записал видеообращение к украинцам. В нем он рассказал о ситуации во фракции.

По его словам, вряд ли удастся поладить с нынешним руководством, но партия — это не руководство. Дальнейшей внутренней войны, как сказал Юрчишин, он не планирует. Он возмутился из-за того, что партийцев, в отношении которых начали процедуру исключения, не пригласили на заседание, чтобы они могли объяснить свою позицию.

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