Украина сопротивляется России и готовится к полномасштабному наступлению. Не обязательно, что это может случиться в ближайшее время, однако к этому нужно готовиться.

Поэтому президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении Стратегии военной безопасности в Украине. Бывший министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, почему России невыгодно полномасштабное наступление.

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О наступлении России на Украину

Он также отметил, что военные угрозы необязательно могут реализоваться завтра или послезавтра. Украина должна строить свои возможности, исходя из сценария угроз. Наиболее серьезный сценарий – полномасштабное наступление.

Это не означает, что оно произойдет завтра или даже через год, или 5. Однако мы должны развивать свои возможности, исходя из того, что это потенциально реально

– подчеркнул Загороднюк.

Почему врагам это невыгодно: причины

Экс-министр обороны также добавил, что Россию может побудить к полномасштабному наступлению только нерациональное мышление. Дело в том, по его словам, что сейчас России это совсем невыгодно. Он объяснил, почему:

во-первых, мы уже намного сильнее, чем были в 2014 году;

в 2014 году; во-вторых, весь мир смотрит на эту войну и готов применить самые жесткие санкции, если увидит, что Россия наступает.

"Поэтому для России сейчас начать полномасштабную агрессию – это просто получить на себя все мировое влияние. Экономика России это не выдержит", – подытожил Загороднюк.

О новом документе по военной безопасности

По его словам, сам документ четко говорит о том, что Украина должна быть готова к любым сценариям. Кроме этого, Россию называют абсолютно четким агрессором и основной угрозой нашей военной безопасности.

В документе говорится и о том, что Украина будет применять как военные, так и невоенные средства для обеспечения безопасности. То есть, к обороне могут привлекать не только воинские подразделения, но и другие слои общества.

"Только объединив всю страну и общество к вопросам обороны, мы сможем противостоять врагу. Когда оборона будет вопросом всей страны мы будем абсолютно непобедимы", – подчеркнул Загороднюк.

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Что известно о Стратегии военной безопасности в Украине

Источник: пресс-служба ОП

Это первый подобный документ в нашей стране. В нем четко сказано, что Украина учитывает все риски военной угрозы со стороны России и дисбаланс между нашими военными потенциалами.

Поэтому стратегия предусматривает отпор и сдерживание противника от полномасштабного наступления, возвращение оккупированных территорий под контроль украинского правительства, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины прежде всего мирным путем.

Также реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности и обретению членства в НАТО.

Внимание! Стратегия военной безопасности фактически заменяет военную доктрину, которую в последний раз меняли в 2015 году.