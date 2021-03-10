В Минюсте предполагают, что жителей оккупированного Донбасса могли заставить массово подавать иски в Европейский суд по правам человека. Сейчас в ЕСПЧ находится около 10,5 тысячи заявлений против Украины.

Важно, что 6 тысяч заявлений поступили из Донбасса. Об этом рассказал заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

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Что известно о жалобах

Лищина отметил, что эти тысячи жалоб не коммуницировали, поэтому он не знает, о чем там говорится. Однако он сравнил, что всего из Украины 4 тысячи жалоб, а из Донбасса – 7 тысяч. Поэтому в Минюсте подозревают, что людей, которые живут в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины.

По словам чиновника, из ЕСПЧ Украине коммуницировали лишь 2 заявления:

Первое касалось выплат украинских пенсий. Правда, суд констатировал, что национальные средства защиты еще не исчерпаны. Поэтому жалобу отклонили.

Второе – разрушение жилища. Заявительница жаловалась, что якобы ее дом обстреляли украинские военные. Однако в деле тоже не исчерпаны средства защиты на национальном уровне.

Жалобы относительно Украины и России

Лищина отметил, что в суде есть 150 – 200 дел, где фигурируют Украина и Россия.

Это жалобы, поданные украинскими военными, которых взяли в плен и пытали. Военными, так или иначе пострадали от военных действий,

– подчеркнул чиновник.

Заявления подали против России как нарушителя и Украины, у которой были обязательства для выполнения. Например, плохая организация боевых действий, из-за чего военные попали в плен.

Обратите внимание! В конце февраля Украина подала новую жалобу против России в ЕСПЧ. Дело касается покушения на оппозиционера Алексея Навального и убийств украинских чиновников.