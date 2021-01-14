Руслан Хомчак дал задание Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины провести проверку по жалобе военнослужащей на буллинг и домогательства. Для этого уже создана специальная рабочая группа.

Хомчак поручил провести расследование

Главнокомандующий ВСУ поручил расследовать данные, изложенные на странице одного из интернет-порталов о жалобе военнослужащей и ее коллег на действия руководителя военного учреждения. Об этом в фейсбуке сообщает Генштаб Вооруженных сил.

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Расследование должны провести с учетом материалов дела, внесенного в Единый государственный реестр досудебных расследований,

– говорится в сообщении.

Для этого в ВСУ создали рабочую группу по детальному изучению фактов, предотвращению и противодействию проявлениям дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте среди военнослужащих. Ее работой будет заниматься советник Хомчака по гендерным вопросам.

Что известно о жалобе на буллинг и домогательства