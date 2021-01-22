Жалоб относительно работы нелегального пансионата не было, – заместитель мэра Харькова
Люди, которые живут рядом с домом для пожилых людей, который загорелся 21 января, рассказали детали о работе этого заведения. Они подозревали, что в здании действуют нелегально и заверили, что неоднократно жаловались местным властям. Однако в мэрии Харькова это отрицают.
Заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан сказала, что в городской совет не поступали никакие жалобы относительно этого заведения. Об этом она рассказала в эфире 24 канала.
Интересно Порностудия и наркодиспансер: чем раньше занимались в доме, который горел в Харькове
"Я хочу сказать, что мы такие обращения не получали, поэтому нам нечего было игнорировать. Если они жаловались, то разве в полицию. К нам только приходили и спрашивали, куда можно устроить человека, а мы давали все необходимые консультации", – отметила Горбунова-Рубан.
Она добавила, что общалась с дочерью одного из пациентов этого пансионата.
Они очень довольны теми услугами, которые там оказывали. Именно поэтому все надо очень тщательно проанализировать,
– подчеркнула заместитель мэра.
Пожар в Харькове: главное
- Трагедия в доме престарелых в Харькове произошла 21 января. В момент пожара там находились 33 человека.
- Погибли – 15 человек. Еще 5 пострадавших госпитализировали.
- Специалисты сообщили, что предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электрообогревателями.
- Впоследствии стало известно, что заведение действовало незаконно. Соседи рассказали, что год назад в этом здании действовала порностудия, а скорее всего – собирались секты.
- Владельца здания, арендатора и его жену, а также администратора – уже задержали.
Поделиться новостью