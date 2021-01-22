Люди, которые живут рядом с домом для пожилых людей, который загорелся 21 января, рассказали детали о работе этого заведения. Они подозревали, что в здании действуют нелегально и заверили, что неоднократно жаловались местным властям. Однако в мэрии Харькова это отрицают.

Заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан сказала, что в городской совет не поступали никакие жалобы относительно этого заведения. Об этом она рассказала в эфире 24 канала.

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"Я хочу сказать, что мы такие обращения не получали, поэтому нам нечего было игнорировать. Если они жаловались, то разве в полицию. К нам только приходили и спрашивали, куда можно устроить человека, а мы давали все необходимые консультации", – отметила Горбунова-Рубан.

Она добавила, что общалась с дочерью одного из пациентов этого пансионата.

Они очень довольны теми услугами, которые там оказывали. Именно поэтому все надо очень тщательно проанализировать,

– подчеркнула заместитель мэра.

Важно! В Харькове обнаружили еще 2 дома престарелых, которые действовали с нарушениями. Детали – по ссылке.

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