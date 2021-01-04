Ночное землетрясение на Закарпатье не принесло бед
На Закарпатье в ночь на 2 января 2021 года произошло незначительное землетрясение. К счастью, оно не принесло никаких негативных последствий.
Землетрясение на Закарпатье
Смещение земной коры ощущалось на поверхности земли человеком. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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В 00:08 2 января сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 1,8 балла в районе селе Барбово Мукачевского района.
Как вести себя во время землетрясения
- Во время землетрясения следует покинуть дом и по возможности отойти на открытую территорию.
- Если вы находитесь в помещении, то встаньте в проеме внутренней двери или в углу комнаты. Отойдите подальше от окон и тяжелых предметов.
- Если возможно, спасайся под стол, чтобы защититься от падения тяжелых предметов и обломков.
- Если вы находитесь выше 5-го этажа, то не пользуйся лестницей и лифтом.
- Не зажигает спички, свечи и не пользуйтесь зажигалками во время и сразу после подземных толчков. Все потому, что существует опасность взрыва из-за утечки бензина или газа.
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