На Закарпатье в ночь на 2 января 2021 года произошло незначительное землетрясение. К счастью, оно не принесло никаких негативных последствий.

Землетрясение на Закарпатье Смещение земной коры ощущалось на поверхности земли человеком. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Актуально Закарпатье потрясло землетрясение: где был эпицентр В 00:08 2 января сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 1,8 балла в районе селе Барбово Мукачевского района. Как вести себя во время землетрясения Во время землетрясения следует покинуть дом и по возможности отойти на открытую территорию.

Если вы находитесь в помещении, то встаньте в проеме внутренней двери или в углу комнаты. Отойдите подальше от окон и тяжелых предметов.

Если возможно, спасайся под стол, чтобы защититься от падения тяжелых предметов и обломков.

Если вы находитесь выше 5-го этажа, то не пользуйся лестницей и лифтом.

Не зажигает спички, свечи и не пользуйтесь зажигалками во время и сразу после подземных толчков. Все потому, что существует опасность взрыва из-за утечки бензина или газа. Обратите внимание! На юге Финляндии в городе Коувола в ночь на 3 января произошли сразу 10 землетрясений. Все они произошли в интервале между 3 часами ночи и 7 утра.