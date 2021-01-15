Индонезийский остров Сулавеси всколыхнул мощное землетрясение магнитудой 6,2. Сейчас Министерство иностранных дел не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших украинцы.

Пострадали ли в результате землетрясения в Индонезии украинцы Мощное землетрясение произошло на острове Сулавеси в Индонезии, написал в твиттере представитель МИД Украины Олег Николенко. Узнайте больше Есть угроза цунами землетрясение в Индонезии унесло жизни десятков людей – фото По его словам, сейчас отсутствует информация о пострадавших украинцах. Однако для оказания возможной помощи гражданам Украины посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию: +62 8788 4890 918. Землетрясение в Индонезии: что известно Магнитуда землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Сулавеси в ночь на 15 января, составила 6,2 балла.

Его эпицентр находился недалеко от города Мажен на глубине 10 километров.

В результате трагедии погибли 35 человек, есть не менее 600 пострадавших. Кроме того, тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Эксперты опасаются угрозы цунами.