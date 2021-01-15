Ужасное землетрясение в Индонезии: пока неизвестно, пострадали ли украинцы
Индонезийский остров Сулавеси всколыхнул мощное землетрясение магнитудой 6,2. Сейчас Министерство иностранных дел не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших украинцы.
Пострадали ли в результате землетрясения в Индонезии украинцы
Мощное землетрясение произошло на острове Сулавеси в Индонезии, написал в твиттере представитель МИД Украины Олег Николенко.
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По его словам, сейчас отсутствует информация о пострадавших украинцах.
Однако для оказания возможной помощи гражданам Украины посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию: +62 8788 4890 918.
Землетрясение в Индонезии: что известно
- Магнитуда землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Сулавеси в ночь на 15 января, составила 6,2 балла.
- Его эпицентр находился недалеко от города Мажен на глубине 10 километров.
- В результате трагедии погибли 35 человек, есть не менее 600 пострадавших. Кроме того, тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
- Эксперты опасаются угрозы цунами.
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