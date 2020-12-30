Зеленскому передали стратегию развития судебной системы: что она предусматривает
Стратегию о развитии судебной системы передали на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. Инициатива предлагает судебные онлайн-заседания, наказание за нарушение срока рассмотрения дел и ряд других положений.
Стратегия предусматривает путь развития судебной системы на 2021 – 2025 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
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Что предлагает стратегия
Инициатива предусматривает несколько основных блоков по реформированию системы правосудия.
- Улучшение механизмов доступа людей к правосудию. Предлагают провести аудит местных судов.
- Совершенствование процесса судопроизводства. Хотят ввести институт суда присяжных, который будет решать, виноват ли человек.
- Также хотят, чтобы люди могли жаловаться на несоблюдение сроков рассмотрения дел. За их нарушение будут выплачивать компенсации.
- Отметили, что в Украине необходимо развить электронное судопроизводство, в частности, рассмотрение дел в онлайн-режиме.
- Совершенствование порядка обращений Верховного Суда в Европейский суд по правам человека по принципиальным вопросам.
- Улучшение независимости судов. Например, планируют разработать закон о публичной службе в системе правосудия.
- Кроме того, предлагают усовершенствовать процедуру отбора кандидатов на должности судей и восстановить институт ответственности судей за заведомо неправосудный приговор или решение.
Если Зеленский одобрит стратегию, в дальнейшем будут готовить план действий о воплощении положений. Кстати, план будет иметь четкие сроки реализации каждого блока стратегии.
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