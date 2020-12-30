Стратегию о развитии судебной системы передали на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. Инициатива предлагает судебные онлайн-заседания, наказание за нарушение срока рассмотрения дел и ряд других положений.

Стратегия предусматривает путь развития судебной системы на 2021 – 2025 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

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Что предлагает стратегия

Инициатива предусматривает несколько основных блоков по реформированию системы правосудия.

Улучшение механизмов доступа людей к правосудию. Предлагают провести аудит местных судов.

Совершенствование процесса судопроизводства. Хотят ввести институт суда присяжных, который будет решать, виноват ли человек.

Также хотят, чтобы люди могли жаловаться на несоблюдение сроков рассмотрения дел. За их нарушение будут выплачивать компенсации.

За их нарушение будут выплачивать компенсации. Отметили, что в Украине необходимо развить электронное судопроизводство, в частности, рассмотрение дел в онлайн-режиме.

Совершенствование порядка обращений Верховного Суда в Европейский суд по правам человека по принципиальным вопросам.

Улучшение независимости судов. Например, планируют разработать закон о публичной службе в системе правосудия.

Кроме того, предлагают усовершенствовать процедуру отбора кандидатов на должности судей и восстановить институт ответственности судей за заведомо неправосудный приговор или решение.

Если Зеленский одобрит стратегию, в дальнейшем будут готовить план действий о воплощении положений. Кстати, план будет иметь четкие сроки реализации каждого блока стратегии.

Обратите внимание! Зеленский еще в апреле выступал за полную перезагрузку судебной системы. Настоящей судебной реформы от Украины требовали и в ЕС.