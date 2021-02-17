Зеленский должен быть осторожным, – Сыч о закрытии каналов в Украине
Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как пророссийские каналы Виктора Медведчука закрыли. Возникает интересный вопрос – кто станет следующим.
Источник: "Что это было?" на 24 канале
Об этом в эфире рассказал журналист "Нового времени" Виталий Сыч. Подробнее о закрытии каналов Медведчука, изменениях в Кабмине Украины и увольнении Артема Сытника – в программе.
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О закрытии каналов Медведчука
Виталий Сыч: У Зеленского может появиться соблазн пойти дальше и назвать какие-то каналы или медиа, в частности те, которые критикуют власть, антиукраинскими.
Закрыть пророссийские каналы – одна вещь, а закрыть каналы, которые критикуют президента – другая. Поэтому я думаю, что Зеленскому и его команде нужно быть с этим осторожными.
О реакции Путина
Виталий Сыч: Путин – известный лжец. Прежде всего какие "ведущие телеканалы"?
► Во-первых, все знают, что новостные телеканалы не входят в топовые 5 каналов страны.
► Во-вторых, сколько бы в Москве проработал канал, который финансируется Украиной, с откровенно проукраинской позицией? А я скажу сколько – минут 40, и то, если бы сохранял все стандарты. Конечно, Путин не лукавит, а просто врет.
Какие двойные стандарты? Они "качают" пропаганду, ни один украинский канал не представлен в России. Эти телеканалы не то, что придерживались стандартов, они в одни ворота играли.
То, что они финансировались из России – это также факт. Это, на мой взгляд, недоработка команды Зеленского и его партеров. Звучало так, что основной аргумент для закрытия телеканалов – Тарас Козак, который добывает уголь в оккупированных территориях и сюда перевозит.
Мне рассказали некоторые политики, что на самом деле у Службы внутренней разведки есть задокументированные данные, что транши шли из российского банка ВТБ. Мне кажется, что это надо показывать и называть.
Тогда картина станет совершенно очевидной. Если телеканалы финансируются из страны-агрессора, то здесь даже не о чем говорить, это не вопрос свободы слова.
О Шмыгале и изменениях в правительстве
Виталий Сыч: С одной стороны, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль никому не мешает. К тому же он совсем неконфликтный, в том числе и в отношении Владимира Зеленского. У него нет политических амбиций, он никак не затмевает президента и не вступает с ним в конфронтацию.
В то время как предыдущий премьер Алексей Гоначарук обсуждал президента за его спиной. Это могло бы оскорблять главу государства. У Шмыгаля нет такого. В каком-то смысле он удобен.
С другой стороны – он не является субъектом изменений политического ландшафта вообще. Скорее, он как проводник воли Офиса Президента. Каких-то радикальных изменений в правительстве пока не стоит ожидать.
Об увольнении Сытника
Виталий Сыч: Очередным индикатором для Международного валютного фонда может стать попытка уволить руководителя Национального антикоррупционного бюро расследований Артема Сытника.
Он раньше был неудобным для Петра Порошенко и его компании. Теперь он неудобен и для Владимира Зеленского. Он является большим раздражителем для всех.
Они постоянно пытаются что-то расследовать. Всегда власть выдумывает завуалированные схемы, чтобы признать работу Сытника неэффективной. Де-факто от Сытника, который пытается бороться с коррупцией, просто хотят избавиться. Если его уволят, то западные партнеры поймут это как шаг назад.
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